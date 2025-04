Rho. Campi estivi per i bambini tra sport, musica e racconti

Iscrizioni aperte fino al 12 maggio per Summer land“

(mi-lorenteggio.com) Rho, 23 aprile 2025 – Il Comune di Rho insieme con le cooperative LaFucina, Stripes e Progetto A, ha predisposto anche quest’anno un programma al servizio delle famiglie per organizzare campi estivi dedicati ai bambini delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie, al fine di garantire una estate tra sport, musica e racconti, con divertimento assicurato e occasioni di crescita e socialità.

Per la SCUOLA DELL’INFANZIA il Campus Estivo Infanzia si svolgerà dal primo luglio all’8 agosto e dal 25 al 29 agosto alla Scuola dell’infanzia “Pascoli” di via San Martino. Si possono chiedere informazioni scrivendo a campusinfanziarho@pedagogia.it oppure chiamare il numero 346-7534882. Per i bambini della scuola dell’infanzia che a settembre 2025 inizieranno la scuola primaria è possibile effettuare l’iscrizione al Campo estivo delle primarie per la settimana dal primo al 5 settembre.

Per la SCUOLA PRIMARIA, per venire incontro alle famiglie, il Campus Estivo Primaria si svolgerà il 9 e 10 giugno alla Scuola primaria “Salvo D’Acquisto” di via Castellazzo 1, in virtù del fatto che i locali scolastici di Terrazzano saranno utilizzati per i seggi referendari. Dall’11 giugno all’8 agosto e dal 25 agosto al 5 settembre si terrà alla Scuola primaria “Sante Zennaro” di via Dalmazia 13. Informazioni scrivendo a serviziedurho@progettoa.it oppure chiamando il numero 337-1542979.

Le iscrizioni sono aperte fino al 12 maggio accedendo al sito www.centriestivirho.com dove sarà attivo un apposito link. Come d’abitudine sono previste presentazioni delle settimane e delle attività dedicate alle famiglie: il 29 aprile dalle ore 17.00 alle ore 18.00 per l’infanzia e dalle 18.30 alle 19.30 per la primaria, alla Sala Convegni di Villa Burba in Corso Europa 291.

Per quanto riguarda le scuole secondarie di primo grado, anche quest’anno sono previste attività al MAST di via San Martino: la programmazione sarà resa nota nei prossimi giorni.

I campi estivi, coordinati dall’assessorato alla Scuola che fa capo all’assessore Paolo Bianchi, sono sempre occasione per fornire un aiuto alle famiglie nei mesi estivi, quando le scuole sono chiuse, e per favorire le relazioni tra i piccoli, attraverso giochi e laboratori, sempre ideati con finalità educative.

