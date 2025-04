Ville Aperte in Brianza 2025 “ConVOI”

al via l’Edizione Primavera dal 3 all’11 maggio

42 luoghi culturali – tra ville di delizia, dimore storiche e giardini – e un ricco programma di eventi per connettere, visitare, osservare e imparare

(mi-lorenteggio.com) Monza, 23 aprile 2025 – Torna la 23° edizione di Ville Aperte in Brianza, la manifestazione che permette di ammirare ed esplorare le dimore di delizia del territorio rendendole per l’occasione accessibili e conosciute al grande pubblico. Connettere, Visitare, Osservare e Imparare sono le finalità identitarie della rassegna, racchiuse nel claim “ConVOI” , che invita tutti visitatori e gli appassionati della manifestazione a scoprire, edizione dopo edizione, le meraviglie del patrimonio storico-artistico del territorio lombardo.

Anche quest’anno Ville Aperte in Brianza ha ricevuto la Medaglia da parte del Presidente della Repubblica italiana. Dopo il successo dello scorso anno, che ha registrato la partecipazione di oltre 77 mila persone, anche per il 2025 viene proposto il format del doppio appuntamento: l’Edizione Primavera si terrà dal 3 all’11 maggio, mentre l’Edizione Autunno dal 20 settembre al 5 ottobre.

Dal 3 all’11 maggio, 42 luoghi culturali – tra ville di delizia, dimore storiche e giardini – apriranno le proprie porte in 36 comuni sparsi in 5 province lombarde: Monza e Brianza, Città Metropolitana di Milano, Varese, Lecco e Como.

Inoltre, per celebrare i 10 anni dalla sua pubblicazione, il sito dedicato alla manifestazione si rinnova: una nuova veste grafica, nuove sezioni e approfondimenti e la possibilità di consultazione anche in lingua inglese. Non vi resta che scoprire tutto il programma di questa edizione su www.villeaperte.info

L’edizione di quest’anno vede come villa simbolo Palazzo Trotti a Vimercate, uno dei più significativi esempi di dimora signorile del Settecento. Sede del Comune di Vimercate dal 1862, l’ottimo stato di conservazione degli affreschi, unito alla ricchezza degli interni, fanno di Palazzo Trotti un gioiello del barocco lombardo, preziosa testimonianza della storia e del lusso dell’epoca. Le prime testimonianze della “villa” risalgono al 1559, come piccolo palazzo urbano, e nei secoli successivi fu ampliato e decorato passando dalla “casa da nobile” delle origini al “palazzo nobiliare” sino a “villa di delizia e villeggiatura”. Diversi i cicli pittorici che si possono ammirare al suo interno, tutti settecenteschi, realizzati da Carlo Donelli, detto il Vimercati, e da Giuseppe Antonio Orelli e dalla sua bottega.

IL PROGRAMMA

Come ogni anno, l’Edizione Primavera è accompagnata da un rinnovato e ricco programma di percorsi e progetti speciali all’insegna della bellezza, della cultura del territorio e dell’inclusività.

Ad aprire l’edizione primaverile è in programma il tradizionale concerto inaugurale che si terrà domenica 3 maggio alle ore 18.00 (durata 1 ora) nella Villa Sottocasa di Vimercate, con prenotazione gratuita nella sezione eventi del sito www.villeaperte.info/it/visita/eventi/.

VILLE APERTE PER TUTTI

Tre associazioni di guide turistiche abilitate (Art-U, Guidarte e Sottinsù) accompagneranno i visitatori alla scoperta di dimore storiche e giardini, svelando storie, segreti e curiosità con itinerari dedicata ai grandi e ai più piccoli. Un lungo percorso di appuntamenti che – dalle rive del Lambro, biblioteche capitolari, viali costeggiati da testimonianze antiche di arte e fede, tra dimore storiche e arte contemporanea, fino a bestiari medievali e tesori da “cacciare” – daranno un’ampia scelta di visita al pubblico.

Percorsi di inclusione e cittadinanza attiva saranno promossi grazie a “Senso Comune”, l’iniziativa a cura del Consorzio Desio Brianza che insieme a diverse altre realtà organizzeranno visite guidate per e con persone con disabilità. L’Associazione il “Baule Verde” a Villa Zari (Bovisio Masciago) e la Rete TikiTaka a Villa Tittoni (Desio) vi aspettano con un team di persone con disabilità, in veste di attori e comparse, che accompagnerà i visitatori, raccontando la ville all’epoca del loro massimo splendore. A Bovisio, un tour sarà in collaborazione con assistenti alla comunicazione esperte L.I.S. (lingua dei segni italiana).

Per famiglie e bambini saranno organizzati giochi “itineranti e misteriosi” a cura della Società Cooperativa Demoela. Nei Giardini Reali della Reggia di Monza, il pubblico parteciperà al gioco Il Giardino senza tempo, alla scoperta del patrimonio artistico e paesaggistico, tratto dal libro “Avventure in Brianza”. Mentre Escape Mysterium ospitata da Villa De Ferrari Bagatti Valsecchi di Merate porterà il pubblico a risolvere enigmi tra il giardino e le stanze della villa alla scoperta di un misterioso codice perduto.

In questa edizione 2025, inaugura anche il progetto “Dipinti in Villa” con l’artista Aleksandra Ostapova. Per la Primavera, la pittrice realizzerà alcune opere “dal vivo” – i cui soggetti saranno proprio le ville di delizia della Brianza (Villa Borromeo D’Adda di Arcore, palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno, Villa Tittoni di Desio e Villa Sottocasa di Vimercate) – che saranno donate ai proprietari a fine manifestazione. Durante questa attività il pubblico di visitatori potrà partecipare attivamente, realizzando una propria opera con l’aiuto della pittrice. Per l’Autunno ci sarà un progetto più grande… e tutto ancora da scoprire.

GIUBILEO 2025: ITINERARI DELLA FEDE

In occasione dell’Anno Santo, l’Associazione Cammino di Sant’Agostino ha organizzato iniziative di pellegrinaggio alle Chiese giubilari nei territori attraversati dal Cammino agostiniano, per un totale di 250 km su 16 itinerari di Fede. In esclusiva per i visitatori di Ville Aperte in Brianza Primavera ci sarà un cammino speciale da Bovisio Masciago (MB) a Saronno (VA).

Sempre in occasione del Giubileo, dal 21 aprile all’11 novembre 2025, l’associazione Il Volto

Ritrovato presenta “VeLo: La Veronica e la Lombardia”, una mostra diffusa che invita a

riscoprire le più antiche raffigurazioni lombarde della Veronica romana, una reliquia medievale di inestimabile valore che si riferisce a Santa Veronica, una pia donna della tradizione cristiana che, durante la Via Crucis, avrebbe asciugato il volto di Gesù con un panno, lasciando impressa l’immagine sacra del suo viso.

LE VIE DEL GUSTO

Non solo arte e cultura. Per la prima volta Ville Aperte in Brianza promuove anche le eccellenze agroalimentari “grandi e piccole” del territorio. In Primavera saranno organizzate visite guidate con degustazione allo storico Marco d’Oggiono Salumi, di proprietà della famiglia Spreafico, le cui origini risalgono alla fine dell’800 – inizio 900, con la nascita a Lecco di un’attività familiare di macelleria e salumeria che si è trasformata e poi trasferita nel 1945 ad Oggiono fino ad oggi. Proprio il loro prosciutto viene premiato nel 1999 come “prodotto tradizionale lombardo”.

Le Vie del Gusto si amplieranno in Autunno; preparatevi per veri e propri tour alle dimore storiche di delizia con una speciale degustazione finale e per i market eno-gastronomici, con prelibatezze tutte da assaggiare e acquistare.

NUOVE CONNESSIONI

Quest’anno, grazie alla collaborazione con l’Associazione Pianura da Scoprire, il pubblico di Ville Aperte potrà visitare e conoscere i beni aperti nell’area della Media Pianura Lombarda – tra Bergamo, Bescia, Cremona e Milano – grazie all’iniziativa “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali”, con l’apertura straordinaria di 25 realtà da marzo a novembre 2025. Preparatevi ad immergervi nel Medioevo: tra mura, torrioni, vicoli e palazzi difensivi, distribuiti sui confini naturali dei fiumi Adda, Serio e Oglio, che ancora oggi disegnano orizzonti di singolare bellezza, fra parchi verdi, campagne, fontanili e specchi d’acqua.

Protagonisti di questa edizione primaverile saranno i giardini delle dimore, iscritti in diversi alla prestigiosa rete dei Grandi Giardini Italiani. Sono stati concepiti come parte integrante delle ville di delizia e spesso progettati secondo i più noti stili “all’italiana” e “all’inglese”.

Roseti, siepi scolpite, statue, fontane vi accompagneranno a vivere nuove esperienze tra colori e profumi.

Si rinnovano invece, dopo 10 anni dal primo utilizzo, le connessioni tra la Provincia di Monza e della Brianza con l’Ecosistema Digitale E015 di Regione Lombardia per promuovere l’iniziativa Ville Aperte in Brianza. E015 ha l’obiettivo di favorire la creazione di relazioni digitali fra soggetti del territorio, sia pubblici che privati, interessati a valorizzare il proprio patrimonio digitale rendendolo accessibile con funzionalità e informazioni condivise dagli altri partecipanti.

E015 permette al portale di Ville Aperte in Brianza di ricevere le informazioni aggiornate sugli eventi ospitati da Reggia di Monza, Villa Arconati a Bollate e Villa Litta di Lainate; inoltre, grazie all’algoritmo “Muoversi in Lombardia” di Regione Lombardia, suggerisce ai visitatori soluzioni intermodali con il trasporto pubblico locale, per un turismo sempre più sostenibile.

I main sponsor che sostengono questa Edizione Primavera sono BrianzAcque, Brianza Energia Ambiente S.p.A. e CEM Ambiente.

La manifestazione, per l’Edizione Primavera, è realizzata quest’anno con il patrocinio di: Touring Club Italiano, Camera di commercio Milano Monza Brianza Lodi, Associazione Interessi Metropolitani, Associazione Dimore Storiche Italiane, UNPLI Lombardia, Italia Nostra (sezione di Monza), FAI Fondo Ambiente Italiano (Delegazione di Monza), Grandi Giardini Italiani e Rete dei Giardini Storici.

Informazioni e prenotazioni:

www.villeaperte.info

Per informazioni: Ville Aperte in Brianza

E-mail: redazione@provincia.mb.it

Redazione