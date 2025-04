25 APRILE A MILANO: IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI PER LA GIORNATA DELL’80° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprile 2025 – Domani Milano celebrerà il 25 Aprile, giornata simbolo della Liberazione della città e dell’Italia dal nazifascismo, con una serie di momenti istituzionali, commemorazioni, cortei e appuntamenti culturali che si svilupperanno nell’arco dell’intera giornata, alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione comunale, delle Autorità civili e militari e della cittadinanza.

Di seguito, il programma della giornata.

Alle ore 9, in piazza Tricolore, deposizione di corone al Monumento alla Guardia di Finanza.

Alle ore 9.15, a Palazzo Isimbardi in corso Monforte 35, deposizione di corone.

Alle ore 9.30, a Palazzo Marino, in piazza della Scala 2, deposizione di corone presso la Lapide Medaglia d’Oro.

Alle ore 10.00, alla Loggia dei Mercanti, deposizione di corone.

Alle ore 10.30, al Sacrario dei Caduti, in largo Caduti Milanesi per la Patria, deposizione di corone.

Alle ore 11.00, al Monumento ai Quindici Martiri, in piazzale Loreto, deposizione di corone e interventi commemorativi.

Alle ore 11.30, al Conservatorio di Milano, in Sala Verdi, Concerto commemorativo in occasione dell’Anniversario della Liberazione.

Dalle ore 14.30, da corso Venezia a piazza Duomo, la tradizionale manifestazione cittadina con corteo e interventi pubblici (per maggiori informazioni su corteo e manifestazione, è possibile consultare il sito ufficiale di ANPI).

Alle ore 18, al Teatro alla Scala, Concerto per l’80° Anniversario della Liberazione, promosso da ANPI.