25 Aprile: il PD Milano Metropolitana in piazza con lo striscione “Ora e Sempre”: in corteo anche Elly Schlein

La segretaria del PD Elly Schlein al corteo di Milano

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprile 2025 – “Quest’anno il PD celebrerà con grande partecipazione ed emozione 80 anni di liberazione. Ricordando che la nostra Repubblica e la nostra Costituzione sono figlie della resistenza e che, di fronte al mondo di oggi, la lotta per un mondo migliore è ancora sempre attuale. Saremo in piazza, insieme ai nostri volontari e insieme alla nostra segretaria Elly Schlein, portando l’immagine di due staffette partigiane: vogliamo ricordare con sempre più forza le donne che hanno fatto la resistenza.

Vogliamo ricordare chi ha lottato per la libertà, ma anche ribadire che non faremo un passo indietro di fronte a chi vorrebbe riscrivere la storia o riportare indietro i diritti.

E proprio con questo spirito rilanciamo anche l’appello per la grande manifestazione del 17 maggio in Piazza Duomo, contro il Remigration Summit, il raduno internazionale delle destre che promuove teorie razziste e disumane. Un evento che contraddice tutto ciò che il 25 aprile rappresenta.

Milano non può restare in silenzio. Il 25 aprile e il 17 maggio sono due tappe di un’unica marcia: quella di chi crede nella democrazia e nei diritti. Saremo in piazza, ora e sempre.”

Così Alessandro Capelli, segretario PD Milano metropolitana.

Redazione