25 APRILE, PRESIDENTE FONTANA LO CELEBRA A VARESE, VICEPRESIDENTE ALPARONE IN RAPPRESENTANZA DELLA REGIONE A MILANO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprile 2025 – In occasione delle celebrazioni del 25 Aprile, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, parteciperà agli appuntamenti istituzionali in programma a Varese. Alle ore 9.30 sarà presente in piazza San Vittore per la partenza del corteo e la sfilata per le vie cittadine e, a seguire, prenderà parte all’evento in programma nella sede del Comune a Palazzo Estense.

Il vicepresidente Marco Alparone, in rappresentanza della Regione Lombardia, presenzierà alle cerimonie commemorative in programma a Milano intervenendo a quelle in programma, a partire dalle ore 9, al Monumento della Guardia di Finanza, a Palazzo Isimbardi, a Palazzo Marino, alla Loggia dei Mercanti, al Sacrario dei Caduti e al monumento ‘Eccidio 15 Martiri’.

Redazione