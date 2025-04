Allianz Milano non sbaglia, Grotta murata 3-0

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprile 2025 – Non fallisce l’obiettivo Allianz Milano che può tornare dal PalaSavelli di Porto San Giorgio con tre punti e un bel 3-0 in meno di un’ora e mezza contro la Yuasa Battery Grottazzolina. L’accesso alle semifinali di questo Play Off 5° Posto passa ora dall’ultima sfida in programma contro il Cisterna Volley, che ieri ha battuto Padova 3-1, ma per la squadra del presidente Lucio Fusaro le cose si sono finalmente messe per il meglio. Allianz Milano riscatta la sua ultima uscita contro Grotta con una prestazione convincente. Pesano indubbiamente tra i padroni di casa le assenze del palleggiatore Zhukouski e soprattutto del centrale Demyanenko entrambi in imperfette condizioni. Ne esce una partita comunque piacevole e con tre parziali dall’esito tutt’altro che scontato. E’ brava Allianz Milano a recuperare gli strappi dei padroni di casa nel primo set, a partire bene nel secondo e a tenere il punto a punto fino allo sprint finale nel terzo. Prestazione da top player per Ferre Reggers, eletto Mvp del match, molto bene anche Porro e l’eterno Kaziyski, suo il punto decisivo. Dall’altra parte della rete non bastano gli ace di Antonov per incidere in modo decisivo anche perché il bomber Petkovic ha le polveri bagnate. Il muro di Allianz Milano è stato uno dei fondamentali migliori per la squadra di coach Piazza, insieme con l’attacco.

La partita.

Piazza torna al 6+1 più classico con Porro in diagonale a Reggers, Kaziyski e Louati laterali, Schnitzer e Caneschi al centro, Catania libero. Ortenzi inizia con Marchiani in diagonale a Petkovic, Tatarov e Antonov come posto quattro, Cubito e Mattei al centro e Marchisio libero.

Forza, ma non è precisa dai nove metri Allianz Milano, primo mini-break dei padroni di casa con il 6-3 propiziato da un attacco di Tatarov. Ricuce Louati dopo il buon servizio di Caneschi: 6-5. L’ace di Cubito aiutato dal net rimette il +3 (8-5). Un errore in primo tempo di Schnitzer fa chiamare il primo time out a Piazza sul 10-6. Gli effetti sono immediati, il muro di Reggers su Tatarov e l’errore successivo del bulgaro dicono 10-10 con minuto chiesto da Ortenzi. Reggers ha subito il braccio caldo e trova continuità. Si va a strappi: muro di Cubito ed ace di Mattei ancora grazie al nastro 14-11 Grotta. Piazza deve fermare ancora il gioco sul 15-11. Catania recupera un grande pallone, Kaziyski non fallisce: 15-13, Caneschi restituisce il muro a Cubito 15-14. Otsuka per Kaziyski in seconda linea sul 17-15. Petkovic manda out ed è ancora parità 17-17. Louati chiude un rally infinito per il 18-20 e time out Ortenzi. Pareggia ancora la Yuasa in un’altalena di emozioni. Il rientrato KK si inventa il 20-22, seguito da un monster block di Reggers su Tatarov. Allianz ha tre setpoint, si gioca il primo con il servizio di Larizza. Senteniza il Kaiser 21-25. I 7 punti di dell’opposto belga e di Kaziyski hanno indubbiamente un peso specifico importante sul parziale. Dall’altra parte della rete il top scorer è Cubito con 4. Meglio Allianz della Yuasa a muro (3-1), mentre i padroni di casa firmano 2 ace a zero. L’attacco dei marchigiani con solo il 33% non è certo un punto di forza.

Allianz parte forte nel secondo parziale, l’ace di Schnitzer dopo il murone di Kaziyski su uno spento Petkovic vuol dire 1-5, con time out Ortenzi. Risponde Antonov con un doppio ace per il 4-5, tutto da rifare per Milano. Ancora un errore dell’opposto Petkovic per il 7-11. Vola alto Schnitzer e il suo primo tempo firma l’8-13. La Yuasa si riavvicina e un altro ace dell’ex azzurro argento a Rio, Antonov costringe Piazza alla interruzione di gioco (12-14). Anche Reggers trova però un ace su Marchisio 12-17 e minuto per Ortenzi. L’opposto di Allianz finalizza tanti palloni 14-19. Si risveglia Grottazzolina fino al 17-20. Dentro Cvanciger per Mattei, ma è ancora l’opposto belga di Allianz a marcare punto (18-22). Proprio Reggers va al servizio sul 20-24. Petkovic annulla il primo setpoint. Chiude Porro di seconda intenzione 21-25. Primo punto per Milano propiziato dai 5 muri, oltre che dai 10 punti del giovane belga con il 75% in attacco. Per i padroni di casa spiccano i tre ace di Antonov e i 5 punti di un ritrovato Petkovic.

Più Grottazzolina di Milano in avvio di terzo set: 3-1. Allianz impatta subito grazie al muro di Caneschi su Antonov. Reggers risolve un’azione difficile 7-6. La Yuasa Battery mantiene il vantaggio 13-11. Pareggia il solito Reggers 13-13. Louati decide un rally appassionante grazie alle difese di Marchisio per il 15-16. Attacca anche Porro 16-17, ma Grotta risponde pallone su pallone. L’ace di Tatarov riporta avanti la Yuasa 20-19 e costringe Piazza al time out. Barotto per Porro in prima linea sul 21-21. E il muro arriva con Caneschi 21-22 e minuto per Ortenzi. Ancora Louati a decidere uno scambio lungo e a prendersi un doppio matchpoint con minuto di Grottazzolina sul 22-24. Va Antonov in battuta e Piazza ferma il gioco sul 23-24. Chiude Kaziyski in pipe 23-25.

MVP Reggers 22 punti

Porto San Giorgio Curva Biancorossa

Ferre Reggers al termine della partita

“Questa era una partita molto importante per noi. Adesso siamo un po’ più sicuri di essere nelle prime quattro. Non era facile contro Grottazzolina. E’ una squadra che gioca molto bene soprattutto in questo palazzetto, lo abbiamo visto in campionato. Noi però ci abbiamo messo tanta anima ed energia e così è andata bene. Domenica contro Cisterna proveremo a completare l’opera, si tratta di un’altra squadra che difende e gioca molto bene. Sarà una partita simile a questa, da giocare con il coltello sotto il collo”.

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA – ALLIANZ MILANO 0-3

(21-25, 21-25, 23-25)

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Zhukouski ne, Antonov 11, Cubito 6, Vecchi, Bardarov ne, Demyanenko (L2) ne, Mattei 9, Comparoni ne, Petkovic 12, Marchiani, Cvanciger, Tatarov 8, Marchisio (L). All. Massimiliano Ortenzi. Ass. Mattia Minnoni.

ALLIANZ MILANO: Kaziyski 12, Larizza, Porro 2, Catania (L), Louati, Reggers 22, Barotto , Gardini ne, Zonta ne, Piano ne, Schnitzer 7, Otsuka, Caneschi 6, Staforini (L2) ne. All. Roberto Piazza. Ass. Nicola Daldello.

Arbitri: Denis Serafin di Padova e Luca Saltalippi di Perugia (3° Fabrizio Giulietti). Al video check Lorenzo Catena, segnapunti Ilaria Rollo.

Spettatori: 712

Note: Durata set 30’, 27’ e 29’ per un’ora e 26 minuti.

Muri punto Milano 10, Grottazzolina 5. Battute punto Milano 2 con 13 errori, Grottazzolina 6 con 10 errori. Attacco punto Milano 59%, Grottazzolina 43%. Ricezione positiva Milano 47% (30% perfetta), Grottazzolina 43% (22%).

MVP: Ferre Reggers (Allianz Milano)

La prossima partita di Allianz Milano

Domenica 27 aprile alle 19.30 all’Allianz Cloud

Allianz Milano – Cisterna Volley

La formula del Play Off 5° Posto.

Le quattro squadre perdenti i Quarti di Finale Play Off Scudetto e le squadre 9a e 10a classificata al termine della Regular Season disputano un girone all’italiana di sola andata che comprende 5 partite per ciascuna squadra. Le 4 migliori squadre disputano Semifinali e Finale in gara unica in casa della squadra meglio classificata al termine del torneo. La vincente è qualificata alla Challenge Cup 2025/26.

GIRONE: 6, 12, 19, 23 e 26 aprile 2025

SEMIFINALI: 3 maggio 2025

FINALE: 10 maggio 2025

Foto credit Yuasa Battery Grottazzolina