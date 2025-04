CESANO BOSCONE. IL MIRTILLETO DIVENTA REALTÁ

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 24 aprile 2025 – Finalmente è arrivato il grande giorno: domenica 11 maggio sarà ufficialmente inaugurato Il Mirtilleto di don Mirtillo, il progetto agricolo di Fondazione Sacra Famiglia realizzato all’interno dei 22 ettari della sede di Cesano Boscone. Un ambiente inclusivo e accogliente, luogo di incontro tra le diverse persone che vivono Fondazione Sacra Famiglia.

La scelta è ricaduta su un progetto agricolo, anche in considerazione dei numerosi studi che dimostrano gli effetti benefici dell’agricoltura e del lavoro a contatto con la natura, in particolare per le persone con disabilità.

IL PROGETTO

Grazie alla collaborazione dell’azienda agricola La Clementina di Abbiategrasso, e a un finanziamento della Fondazione Invernizzi nell’autunno del 2024 all’interno alla sede di Cesano Boscone si sono svolti i primi lavori di preparazione del terreno che oggi ospita il Mirtilleto.

Nel 2025 i lavori sono proseguiti e oggi in questa area verde riqualificata e bonificata sono già presenti circa 800 piantine di mirtilli, messe a dimora e accudite da personale esperto de La Clementina con il prezioso contributo delle persone che vivono e frequentano Sacra Famiglia.

