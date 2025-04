Chiusura temporanea della S.P. 209 “Brugherio- Sesto S. Giovanni” a Cologno Monzese

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprile 2025 – A causa dell’avvio di lavori di messa in sicurezza e ripristino di un cedimento stradale in prossimità del fiume Lambro si rende necessaria la chiusura al traffico della della S.P. 209 “Brugherio- Sesto S. Giovanni” denominata via San Maurizio al Lambro, dal Km 2+900 al 2+930 circa, tra i comuni di Cologno Monzese e Sesto San Giovanni, dalle ore 9:00 del 28/04/2025 fino al 30/04/2025, a termine dei lavori. Le deviazioni saranno indicate in loco da opportuna segnaletica.

La Città Metropolitana di Milano, nell’informare la cittadinanza, si scusa per i disagi che potranno essere arrecati all’utenza.

