Dal 6 al 15 maggio la XIII edizione del festival “Monza Visionaria”

Monza, 24 aprile 2025 – Torna dal 6 al 15 maggio il festival Monza Visionaria: alla XIII edizione della manifestazione organizzata dall'associazione culturale Musicamorfosi prenderanno parte musicisti del calibro di Fabrizio Bosso, Julian Oliver Mazzariello, Marco Mezquida, Giovanni Falzone, Thomas Enco, l'Orchestra Canova e molti altri.

In programma, in alcuni dei luoghi più belli del capoluogo della Brianza (tra cui la Reggia di Monza), dieci giorni di musica, spettacoli, performance, reading ma non solo.

