FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA: ESEGUITE PERQUISIZIONI TRA SONDRIO E L’AQUILA

(mi-lorenteggio.com) Sondrio, 24 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Sondrio, nell’ambito delle attività volte al contrasto dell’immigrazione clandestina, ha deferito alla locale Procura della Repubblica 4 persone per i reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e possesso/fabbricazione di documenti di identificazione falsi, poiché destinatarie di documenti di identità falsi provenienti dalla Turchia, verosimilmente poi indirizzati a terzi soggetti al fine di favorire l’immigrazione irregolare. L’attività d’indagine svolta dalla locale Squadra Mobile, con il coordinamento della locale Procura della Repubblica, ha avuto inizio nel giugno 2024 a seguito di segnalazione pervenuta dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

In particolare, le Autorità turche, nel corso di una recente operazione di polizia giudiziaria svolta nei confronti di un sodalizio criminale dedito al favoreggiamento all’immigrazione clandestina verso l’Italia ed altri paesi europei mediante la produzione di documenti falsi, oltre ad aver proceduto al sequestro di numerosi documenti (carte d’identità, patenti di guida, visti, carte di soggiorno, passaporti, sigilli doganali ecc.), avevano avuto modo di accertare la spedizione, già avvenuta, di documenti falsi verso l’Italia.

Grazie alle ulteriori e meticolose indagini svolte dagli investigatori della Squadra mobile, dirette dalla Procura della Repubblica di Sondrio, e consistite nell’analisi di tabulati di traffico telefonico e telematico e in reiterati servizi di osservazione controllo e pedinamento (che hanno dato riscontro all’iniziale ipotesi investigativa), è emerso che tra i diversi destinatari erano presenti tre soggetti residenti/dimoranti in provincia di Sondrio.

Sulla base di quanto emerso dalle indagini, nelle date del 14 e 15 aprile u.s. sono state eseguiti, con la collaborazione della Squadra mobile di L’Aquila, 4 decreti di perquisizioni domiciliari, veicolari, locali e personali emessi dall’A.G. (tre in provincia di Sondrio ed una in provincia dell’Aquila) che hanno avuto esito positivo, permettendo di rinvenire un permesso di soggiorno falso, nonché copiosa documentazione e dispositivi informatici tutt’ora al vaglio degli inquirenti.