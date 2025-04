Liberazione. Il 25 aprile alla Darsena flash mob del Municipio 6 con la distribuzione delle prime pagine dei giornali del 1945

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprile 2025 – “Milano insorge contro i nazifascisti” “L’Italia è libera.” Il 25 aprile del 1945 le prime pagine dei quotidiani Il Nuovo Corriere, Avanti!, Il Popolo e L’Unità, inneggiano alla rivolta in atto in tutta Italia per rovesciare il regime nazifascista. Per coltivare e preservare intatta la memoria, il Municipio 6 ha fatto stampare quelle prime pagine, riunendole in un unico giornale distribuito in 8000 copie, venerdì 25 aprile2025, nelle edicole del territorio e ai tanti cittadini e turisti che affollano la Darsena, il cuore dei Navigli, simbolo di Milano.

“Mentre l’ultradestra (e non solo) prova a riscrivere la storia, noi coltiviamo la memoria – afferma Santo Minniti, Presidente del Municipio 6 – La Liberazione fu lotta contro l’oppressione nazifascista e una festa per la libertà riconquistata. Che fu un’oppressione lo testimoniano i documenti ed i manifesti dell’epoca fascista, dalla “chiamata alle armi” al “coprifuoco”, dalle lettere dal fronte, alle testimonianze dei partigiani fucilati e dalle stragi di innocenti. Che fu una festa lo testimoniano le prime pagine di giornale, oggi affisse su tutto il territorio e distribuite in Darsena ed in moltissime edicole.

Vogliamo ricordarlo qui a Milano, città medaglia d’oro della resistenza, facendo rivivere l’atmosfera di quei giorni in cui si costruiva finalmente la strada per la libertà. Una strada per cui vale ancora la pena combattere, nel segno di un passato da non dimenticare.”

A distribuire i giornali sono gli stessi attori della compagnia “Conca delle idee” che lo scorso 15 aprile, travestiti da postini, hanno distribuito alcune delle lettere inviate alle famiglie dai giovanissimi soldati italiani caduti al fronte o fucilati dai nazisti. Un’iniziativa che ha coinvolto e commosso tanti cittadini in transito in quattro fermate della metropolitana (San Cristoforo, Frattini, Porta Genova, Solari).

Le quattro pagine dei quotidiani, che sono state recuperate grazie all’Archivio dell’Istituto Pedagogico della Resistenza, raccontano molto bene il clima tutt’altro che sereno che si viveva in quei giorni in Italia, quanto era appena iniziato quel processo che poi ha portato all’effettiva liberazione di tutta l’Italia dal giogo del fascismo; un processo che durerà parecchi giorni e vedrà ancora molti morti.

L’unità (organo del Partito Comunista) parla di “insurrezione in atto che marcia verso il suo epilogo vittorioso” e aggiunge “Mussolini, fallita la manovra di compromesso, cerca scampo nella fuga. Anche i tedeschi alla ricerca di compromessi”, ricordando anche che quel giorno furono spalancate le porte di San Vittore, da cui uscirono centinaia di patrioti italiani insieme a detenuti comuni.

Il Nuovo corriere (così all’epoca si chiamava quello che oggi è il Corriere della Sera) pubblica l’ultimatum del Comitato di Liberazione, il C.N.L. che esalta l’insurrezione, proclama lo sciopero generale e intima ai nazifascisti “Arrendersi o perire” assicurando a chi si arrenderà e consegnerà le armi, un salvacondotto.

La Prefettura, il Comune, la Radio e i Giornali vengono occupati dai partigiani, come racconta L’Avanti (Partito Socialista) che il 26 aprile pubblica un manifesto-esortazione: “Arrendersi o perire.”

Lo stesso giorno Il Popolo (giornale della Democrazia Cristiana) pubblica una lettera dell’arcivescovo di Milano Ildefonso Schuster che ricorda “A Milano l’insediamento delle nuove autorità è avvenuto senza quasi combattimento.” Ed esorta i fedeli a comportasi secondo i dettami del Vangelo: “violenze rappresaglie, vendette personali, ruberie, saccheggi sono vietati sia dalle leggi umane che da quelle divine” e chiede di non ripetere gli errori del passato.