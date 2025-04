Milano. Escort rapinate e violentate in casa, un arresto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprile 2025 – La Polizia di Stato a Milano ha arrestato un cittadino gambiano di 29 anni, gravemente indiziato di essere l’autore di due rapine e successiva violenza sessuale commesse nel mese di marzo scorso ai danni di due giovani donne sudamericane che svolgevano l’attività di escort.

La denuncia è partita da una giovane cittadina straniera che aveva incontrato l’uomo nel proprio appartamento, previo appuntamento. L’uomo era arrivato a notte fonda e aveva rapinato la ragazza dei contanti che teneva in casa minacciandola con una pistola e un taser; poi l’aveva costretta a subire atti sessuali contro la sua volontà, continuando a minacciarla.

Analizzando le immagini dei circuiti di videosorveglianza, gli agenti sono risaliti all’autore della violenza e hanno scoperto un secondo episodio, maturato in circostanze analoghe. La vittima, un’altra giovane sudamericana, non aveva denunciato per paura della polizia, dato che era irregolare sul territorio italiano. Gli agenti le hanno spiegato che in questi casi la legge prevede dei percorsi di emersione e regolarizzazione.