Milano. In Corso Sempione inaugurata la Ciclovia Staffette Partigiane – VIDEO e FOTO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprile 2025 – Oggi, giovedì 24 aprile, la ciclovia di corso Sempione sarà intitolata alla memoria delle staffette partigiane.

Milano ricorda così, nell’80°Anniversario della Liberazione dal nazifascismo, le tantissime donne appassionate e coraggiose che presero parte alla Resistenza. In sella alle loro biciclette per spostarsi da un capo all’altro della città e delle vicine campagne distribuirono ciclostili e giornali stampati nelle tipografie clandestine, messaggi e informazioni segrete a supporto dei combattenti delle brigate partigiane nascoste sulle montagne. Protagoniste anche di azioni di sabotaggio in molte morirono uccise in città o nei campi di concentramento, dove furono deportate come oppositrici politiche. Non tutte però. Molte riuscirono a sopravvivere rendendosi testimoni dal 1945 ad oggi di una storia da non dimenticare.

Oggi, giovedì 24 aprile, alle ore 15 in corso Sempione (angolo via Moscati), si svolta la cerimonia di intitolazione a cui hanno partecipato o i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e il presidente di Anpi Milano, Primo Minelli. L’evento rientra nel palinsesto di iniziative “Tempo di Pace e di Libertà. 80 Anni di Liberazione”, realizzato dal Comune di Milano nell’ambito del progetto “Milano è Memoria”.

La ciclovia di corso Sempione è opera di MM Spa che ne ha curato la realizzazione dalla progettazione fino alla direzione lavori. Si tratta di un nuovo sistema di percorsi ciclabili monodirezionali di circa 2,5 km, in sede riservata, collocati al posto del preesistente percorso pedonale tra i due filari di platani che costituiscono l’ossatura di corso Sempione. La pavimentazione in asfalto è stata sostituita con una pavimentazione ecologica in terra stabilizzata, delimitata da cordoli di granito.

Sono stati realizzati inoltre nuovi percorsi pedonali oltre il doppio filare dei platani e paralleli alle piste ciclabili, pavimentati in calcestruzzo drenante, con aree di sosta complete di panchine, rastrelliere per biciclette e fontanelle.