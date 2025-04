Museo dei fossili di Besano: apertura straordinaria il 25 aprile con visita guidata dedicata al Triassico Medio e alla Resistenza

Il Museo dei Fossili di Besano (VA) manterrà per i prossimi giorni di Aprile 2025 l’apertura ordinaria nelle giornate di martedì, sabato e domenica, proponendo diverse visite guidate ai fossili del Triassico, gestite da Archeologistics il 25, 27 e 29 aprile

Archeologistics, impresa sociale che gestisce il museo per conto del Comune di Besano, ha previsto una serie di visite guidate per grandi e piccini durante le giornate di apertura: martedì, sabato e domenica. Inoltre, durante l’apertura straordinaria di venerdì 25 aprile 2025 è prevista una visita eccezionale dedicata sia al Triassico Medio sia alla Resistenza, due periodi importanti della storia di Besano e della Valceresio.

Nell’apertura straordinaria di venerdì 25 aprile alle ore 16.00 è prevista una visita che partirà dai più antichi abitanti della valle, oggi fossilizzati, attraverso il racconto della ricerca, quella dei fossili del Monte San Giorgio, che si intreccia con la vita delle persone che li hanno studiati e riportati alla luce sin dalla metà del XIX secolo, determinati a trovare le tracce del Triassico su entrambi i versanti, italiano e svizzero. Data l’apertura straordinaria in occasione dell’Ottantesimo anniversario della Liberazione dal Nazifascismo, la visita si concluderà con il racconto delle sorti della Valceresio durante gli anni che portarono agli eventi del 25 aprile 1945. In questi stessi luoghi, molti tra uomini, donne e bambini attraversano quegli stessi luoghi, camminando sulle stesse rocce ma spinti da un’altra speranza e un altro spirito di ricerca, quello della libertà.

Il costo del biglietto comprensivo di visita guidata pari a € 6 può essere pagato al momento della prenotazione al seguente link: https://www.archeologistics.it/servizi-educativi/storie-di-fossili-e-cammini-635.html

Il Museo Civico dei Fossili di Besano espone una parte significativa degli eccezionali reperti scoperti sul territorio del Monte San Giorgio, dichiarato sito Unesco Patrimonio dell’Umanità.

Una finestra su un passato lontano 240 milioni di anni quando, nelle calde acque di un mare tropicale, vivevano le creature che oggi possiamo ammirare perfettamente conservate nelle sale: splendide ammoniti, pesci e rettili dall’aspetto bizzarro. Tra i rettili spicca l’enorme Besanosaurus, ittiosauro lungo quasi 6 metri, che conserva nell’addome 1 embrione.

Anche per il mese di Maggio 2025, il Museo prevede un periodo ricco di appuntamenti, per il quale seguiranno aggiornamenti, ma non può mancare l’anticipazione di una conferenza tenuta dalla professoressa Cristina Lombardo, sabato 10 maggio 2025. La professoressa Lombardo, paleontologa dell’Università degli Studi di Milano, chiuderà un anno di appuntamenti che il Museo ha scelto di dedicare ad Antonio Stoppani, primo direttore degli scavi paleontologici a Besano nel 1863, ripercorrendo, nel suo intervento, la vita del famoso abate.

Ecco nel dettaglio gli orari di apertura del mese di Aprile:

sabato 26 aprile 2025 (14:00 alle 17:30); martedì 29 aprile 2025 (14:00 alle 17:30); e 27 aprile 2025, dalle 10:30 alle 17:30;

Apertura straordinaria: venerdì 25 aprile 2025 (14.00 – 17.00)

Chiuso: 1 maggio 2025

Per info e prenotazioni: museodibesano.it/aperture-aprile-2025/

museo@comune.besano.va.it| 328.8377206 |IG @museodeifossilidibesano