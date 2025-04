Rho inaugura una nuova Casa dell’Acqua grazie al Gruppo CAP

A Terrazzano in via Filzi all’angolo con via Fumagalli

(mi-lorenteggio.com) Rho, 24 aprile 2025 – Sarà ancora più comodo fare il pieno di acqua naturale e frizzante, buona, sicura e controllata a Rho, dove arriva la quarta Casa dell’acqua di Gruppo CAP. Attiva da venerdì 9 maggio, si trova in via Filzi – angolo via Fumagalli, nella frazione di Terrazzano, e consentirà ad ancora più cittadini di Rho di rifornirsi gratuitamente di acqua di alta qualità, prelevata dall’acquedotto, ottima da bere e per cucinare.

Alla cerimonia, cui parteciperanno alunni e docenti della scuola “Sante Zennaro”, saranno presenti il Sindaco Andrea Orlandi, l’assessora all’Ambiente Valentina Giro e il Presidente di Gruppo CAP Yuri Santagostino. In quell’occasione verranno distribuite ai cittadini delle bottiglie di vetro e delle borracce per rifornirsi alla casa dell’acqua.

La struttura consentirà ad altri cittadini di Rho di rifornirsi gratuitamente di acqua di alta qualità, prelevata dall’acquedotto, ottima da bere e per cucinare. In città sono già presenti altri tre impianti, in via Cornaggia 33 vicino a Villa Burba, in via Tommaso Grossi angolo via Nazario Sauro a Mazzo e in via Giovanni Prati a Lucernate.

Con questa nuova installazione a Rho, saliranno a 213 le Case dell’acqua inaugurate nell’area della Città metropolitana di Milano. Questo importante servizio per i cittadini è frutto della collaborazione fra il Comune e Gruppo CAP, la green utility che gestisce il Servizio idrico integrato in tutti i Comuni dell’hinterland milanese. Le modalità per usufruire del servizio saranno le stesse di tutte le casette realizzate da CAP: il prelievo di acqua naturale sarà libero e gratuito, mentre quello di acqua frizzante, riservato ai soli residenti di Rho riconosciuti tramite tessera sanitaria, prevede un limite settimanale di 12 litri per ciascun utente abilitato. In caso di guasti o malfunzionamenti, i cittadini avranno a disposizione il numero verde dedicato alle Case dell’acqua 800.271.999 o l’indirizzo mail guasticaseacqua@gruppocap.it.

Ogni Casa dell’acqua eroga in media 500 litri al giorno, pari a oltre 36.000.000 di litri all’anno in totale. Solo nel 2024, sono stati erogati 38.000 metri cubi d’acqua, equivalenti a un risparmio di circa 25 milioni di bottiglie da 1,5 litri. Considerando che ogni bottiglia pesa mediamente 35 grammi, questo si traduce in circa 875.000 kg di plastica risparmiati, un dato significativo che sottolinea l’impatto positivo in termini ambientali del progetto.

Su ciascuna casetta, Gruppo CAP effettua specifici controlli ogni mese su 40 parametri. A questi, si aggiungono i controlli effettuati su pozzi e reti: quasi 20.000 prelievi all’anno e oltre 780.000 determinazioni analitiche portate a termine annualmente su diversi parametri chimici e microbiologici, che confermano che l’acqua del rubinetto è di ottima qualità, con una dose equilibrata di sali minerali e batteriologicamente pura. Tutte le analisi, aggiornate mensilmente, sono a disposizione dei cittadini e possono essere consultate sul sito gruppocap.it nella sezione “Cosa facciamo / Case dell’acqua” o tramite l’app MyCAP, scaricabile gratuitamente da Apple Store e Google Play.

Gruppo CAP si occupa, inoltre, della manutenzione ordinaria e straordinaria delle Case dell’acqua, del rifornimento di CO₂ per l’acqua frizzante, delle sanificazioni periodiche e del controllo costante della qualità dell’acqua erogata.

Redazione