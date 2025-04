San Giuliano Milanese, spacciava droga nel suo bar: arrestato 33enne

(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Milano, a San Giuliano Milanese (MI), ha arrestato un cittadino albanese di 33 anni, con precedenti, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma comune da sparo con relativo munizionamento.

Martedì scorso, gli agenti della 6^ sezione della Squadra Mobile milanese, durante un servizio di contrasto allo spaccio di dga a San Giuliano Milanese (MI), hanno individuato un bar in via Carducci quale probabile luogo di detenzione di droga. Alle 16:10 circa, i poliziotti, appostati nei pressi del bar, hanno notato il 33enne, titolare dell’esercizio commerciale, giungere a bordo di un’autovettura per poi farvi accesso. Poco dopo, gli agenti hanno visto un’altra auto, con un cittadino italiano 67enne, il quale è entrato all’interno del locale per poi uscirvi dopo aver incontrato il 33enne. I poliziotti, insospettiti da quanto stesse accadendo, hanno fermato il 67enne, che è stato trovato in possesso di un involucro di cocaina da circa 3 grammi. Contestualmente è stato fermato anche il titolare del bar che, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di due cellulari e con una borsetta con all’interno 550 euro in contanti e una pistola semiautomatica completa di caricatore e relativo munizionamento.

Infine, all’interno del bar, i poliziotti hanno trovato e sequestrato un involucro in cellophane contenente circa 325 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

