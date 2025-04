VERSO INVESTOPIA EUROPE 2025 (16 maggio, Milano): SVELATI I PRIMI OSPITI EMIRATINI

Tra gli ospiti istituzionali più attesi dagli Emirati Arabi Uniti anche i Ministri Al Marri (Economia) e Al Mazrouei (Imprenditoria) e il Vice Ministro Al Hawi (Investimenti);



(mi-lorenteggio.com) Milano, 24 aprile 2025 – Dopo l’enorme successo delle prime due edizioni, il prossimo 16 maggiotorna a Milano, presso Palazzo Mezzanotte, Investopia Europe, evento satellite della piattaforma con sede negli Emirati Arabi Uniti che collega la comunità globale degli investitori alle future opportunità di investimento, approdata in Italia grazie alla partnership tra il Ministero dell’Economia degli Emirati Arabi Uniti ed EFG Consulting, società di consulenza e strategie di internazionalizzazione con focus sul Medio Oriente.

“Investopia Europe si tiene quest’anno in un momento cruciale per gli equilibri economici internazionali, a ridosso della firma del recente accordo di programma strategico tra Emirati Arabi Uniti e Italia, siglato a Roma. Un appuntamento che si inserisce in un contesto globale segnato dall’inasprimento dei dazi e dalla necessità, per le imprese del Made in Italy, di individuare mercati alternativi ad alto potenziale” – specifica Giovanni Bozzetti, Presidente di EFG Consulting, tra i principali esperti di strategie di internazionalizzazione verso gli Emirati e autore di “Emirati: nulla è impossibile” (Mondadori, 2021), distribuito in lingua inglese in tutte le librerie degli EAU.

“In questo scenario, il Medio Oriente — e in particolare gli Emirati Arabi Uniti — si configurano come snodo strategico e porta d’accesso privilegiata non solo ai Paesi del Golfo, ma anche all’Africa e al Sud-est asiatico. I rapporti bilaterali tra Italia ed Emirati si distinguono per solidità e dinamismo: la domanda emiratina di prodotti italiani è in costante crescita, così come gli scambi commerciali tra le due economie. Investopia Europe si conferma dunque come una piattaforma chiave per rafforzare le relazioni economiche e attrarre investimenti, offrendo ad aziende e investitori di entrambi i Paesi un’occasione unica per esplorare nuove sinergie e strategie di sviluppo” – conclude Bozzetti.

L’edizione 2025 di Investopia Europe ospiterà oltre 60 speaker di rilevanza nazionale e istituzionale e si arricchirà di una grande novità. Nella sessione pomeridiana, infatti, una serie di incontri B2B connetteranno investitori e imprenditori italiani ed emiratini per muovere i primi passi insieme nella progettazione e promozione di opportunità imprenditoriali e di investimento tra i due Paesi.

Oltre a una nutrita delegazione di Ministri e altre cariche istituzionali italiane, l’appuntamento ospiterà importanti interventi dei principali protagonisti del mondo istituzionale e imprenditoriale emiratino: il Ministro dell’Economia Abdulla bin Touq Al Marri, il Ministro di Stato per l’Imprenditoria Alia bint Abdulla Al Mazrouei, il Vice Ministro degli Investimenti Mohammad Alhawi; il GCEO di NG9 Alaa Al Ali; il GCEO di Bee’ah Khaled Al Huraimel; il CEO Invest in Sharjah Mohamed Al Musharrakh.

