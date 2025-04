25 APRILE. RECUPERATE E RIPULITE QUASI CENTO TARGHE DEDICATE AI CADUTI PER LA LIBERTÀ

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 aprile 2025 – In occasione dell’80° anniversario della Liberazione, circa un centinaio di targhe dedicate ai Caduti per la Libertà, posizionate nei nove Municipi, sono state recuperate e ripulite.

Si tratta delle targhe commemorative che la Giunta guidata da Antonio Greppi, primo sindaco di Milano dopo la Liberazione, decise di collocare “sul posto nel quale furono vilmente assassinati”, come recita la delibera del 5 maggio 1945. Un provvedimento con cui l’Amministrazione del tempo intendeva “commemorare il sacrificio di quanti sono morti, combattendo eroicamente per la indipendenza e per la libertà della Patria” nella certezza di “interpretare un voto di tutta la cittadinanza milanese che, sin da questi primi giorni, ha fatto oggetto del proprio omaggio spontaneo e devoto le località ove tali Martiri sono caduti”.

L’intervento di recupero e di pulizia delle targhe nasce da una preziosa collaborazione tra il Comitato Milano è Memoria, l’Unità Fontane e Monumenti della Direzione Infrastrutture e Spazio Pubblico e il Comitato Provinciale di Milano dell’ANPI che, insieme a tutte le sezioni cittadine, ha segnalato le targhe che più avevano bisogno di cure e attenzioni. I lavori sono iniziati lo scorso marzo dalle 19 lapidi con i 1.739 nomi dei partigiani Caduti collocate dal Comune nel 1953 presso la loggia dei Mercanti, luogo simbolo della Resistenza milanese, e si sono conclusi in questi giorni.

L’attività di pulizia e recupero è stata portata avanti con il coinvolgimento di restauratori professionisti. Per i manufatti in pietra è stata condotta una pulitura approfondita e conservativa, con ripresa di tutte le epigrafi e, per molti di questi manufatti, è stato necessario anche un intervento di stuccatura di eventuali fessurazioni e il ripristino degli elementi decorativi mancanti, ad esempio le borchie in bronzo.

Per i manufatti in bronzo, invece, dopo un’accurata pulizia manuale delle superfici e un trattamento preventivo sullo stato di ossidazione, è stata stesa la patinatura protettiva attraverso l’applicazione di cere microcristalline.

