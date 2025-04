(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 aprile 2025 – Intorno alle ore 19.15, in viale Gorizia, un uomo di 50 anni, è caduto in Darsena, riportando gravi contusioni. Sul posto è giunta un’ambulanza della Croce Bianca e un’automedica, il cui personale ha stabilizzato il ferito e lo ha trasportato in codice rosse in condizioni gravissime all’ospedale Niguarda di Milano. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine, che stanno ricostruendo quanto avvenuto.

V. A.