(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 aprile 2025 – Una giornata primaverile e un sole caldo hanno accompagnato il lungo corteo per la Festa della Liberazione. In 90mila hanno attraversato il centro storico cittadino, da Corso Venezia fino in Duomo.

“Il bilancio non può che essere positivo – ha dichiarato il presidente Milano, Primo Minelli – È stata una manifestazione unitaria, partecipata, pacifica e antifascista”.