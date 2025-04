Play Off 5° Posto, domenica ultimo atto decisivo del girone con Cisterna all’Allianz Cloud alle 19.30

(mi-lorenteggio.com) Milano, 25 aprile 2025. Primo, attenzione all’orario, perché la riprogrammazione di Inter-Roma allo stadio di San Siro per i funerali del Santo Padre ha portato allo slittamento – per motivi di ordine pubblico – del primo fischio di Allianz Milano – Cisterna Volley dalle 17.30 alle 19.30. Appuntamento posticipato di due ore quindi all’Allianz Cloud per la partita che chiude il girone di Play Off 5° Posto e dà accesso alle semifinali.

Secondo, iniziamo a fare qualche conto. Con una vittoria da 3 punti e concomitante sconfitta (3-0 o 3-1) di Modena o Verona, Allianz Milano potrebbe addirittura centrare una delle prime due posizioni grazie ai due successi per 3-0 nelle ultime uscite. Questo significherebbe disputare in casa la semifinale, ovvero quello di domenica non sarebbe il saluto al Cloud per i meneghini.

Cisterna Volley può puntare al massimo al terzo posto, che arriverebbe anche in caso di successo al tie-break grazie al maggior numero di vittorie. Entrambe le formazioni devono tuttavia guardarsi le spalle da Padova che, con un successo, può sognare l’approdo in semifinale. Possibile anche l’arrivo di queste 3 squadre a 7 punti: in tal caso, Cisterna sarebbe la prima, mentre tra Milano e Padova sarebbe necessario il quoziente set o addirittura il quoziente punti. Una situazione da evitare insomma per Allianz Milano che oltre al vantaggio di giocare in casa conoscerà prima della gara o durante il match i risultati degli altri due scontri Sonepar Padova – Rana Verona e Valsa Group Modena – Youasa Battery Grottazzolina, entrambi programmati alle 17.30. La partita viene trasmessa in diretta streaming su VBT con telecronaca di Lorenzo Castiglia e Giorgio Goldoni.

Per quanto riguarda i precedenti, si tratta del quinto incrocio tra Allianz Milano e Cisterna Volley. I meneghini vantano tre affermazioni a una nei precedenti. Non ci sono ex “ufficiali” tra le due squadre, anche se entrambi i liberi di Allianz Milano: Damiano Catania e Matteo Staforini nella stagione 2022/23 hanno militato nella Top Volley, la precedente società di Cisterna. Ci sono alcuni record come sempre alla portata dei protagonisti in campo. A Davide Gardini mancano 10 punti ai 100 in stagione, a Jordan Schnitzer 10 punti ai 200. Con 11 attacchi Yacine Louati raggiungerà i 300. A Matey Kaziyski mancano 4 attacchi vincenti ai 100 (nei Play Off 5° Posto) e 6 punti all’incredibile traguardo dei 6.300 in carriera. Edoardo Caneschi è a -5 punti dai 1.500. In casa Cisterna, Jordi Ramon – 1 attacco vincenti ai 300 in stagione, Daniele Mazzone – 4 attacchi vincenti ai 100. In carriera, Theo Faure è a -2 punti dai 1.000, Enrico Diamantini – 1 punto dai 1.100 e Daniele Mazzone – 5 attacchi vincenti dai 1.700.

Jordan Schnitzer presenta la partita di domenica all’Allianz Cloud

“Questa per noi può essere la partita più importante della stagione. Contro Cisterna ci giochiamo il passaggio in semifinale. E’ una squadra che gioca un’ottima pallavolo e dovremo affrontare la sfida come i due match contro Padova e Grottazzolina. Sono certo che noi faremo il nostro meglio. Spero davvero che il nostro pubblico possa darci una mano anche in questa occasione”.

5ª Giornata 5° Posto Girone – Play Off 5° Posto Credem Banca – Girone

Domenica 27 aprile 2025, ore 17.30

Sonepar Padova – Rana Verona

Valsa Group Modena – Yuasa Battery Grottazzolina

Domenica 27 aprile 2025, ore 19.30

Allianz Milano – Cisterna Volley

Classifica

Valsa Group Modena 9 (4G 3V 1P)

Rana Verona 9 (4G 3V 1P)

Allianz Milano 6 (4G 2V 2P)

Cisterna Volley 5 (4G 2V 2P)

Sonepar Padova 4 (4G 1V 3P)

Yuasa Battery Grottazzolina 3 (4G 1V 3P)

Foto credit Alessandro Pizzi (match di andata di stagione regolare)