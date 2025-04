AREU in prima linea per la sicurezza sanitaria del 25 aprile a Milano

Un impegno straordinario per assicurare assistenza e interventi tempestivi in caso di necessità

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 aprile 2025 – In occasione del corteo che ha attraversato il centro di Milano per celebrare gli 80 anni della Festa della Liberazione, AREU ha garantito un dispositivo di assistenza sanitaria straordinario, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza dei cittadini e garantire una risposta tempestiva in caso di necessità.

Il presidio, organizzato in sinergia con le autorità cittadine e le forze dell’ordine, ha visto l’allestimento di un Centro Mobile di Rianimazione posizionato in Piazza Duomo, punto nevralgico dell’evento. All’interno del mezzo era operativo un team sanitario completo composto da un medico, un infermiere e due tecnici, pronti a intervenire per le eventuali urgenze.

Presidio in Piazza Duomo

È stato allestito un Centro Mobile di Rianimazione, punto visita strategico sotto la supervisione di:

1 medico

1 infermiere

2 tecnici su mezzo dedicato

Forze sul campo

Per tutta la durata del corteo, AREU ha messo in campo:

4 ambulanze operative con 3 soccorritori ciascuna

operative con 3 soccorritori ciascuna 3 squadre appiedate con 3 soccorritori

con 3 soccorritori 1 motosoccorso

1 medico specializzando

1 tecnico in sala crisi presso la Questura di Milano

Un lavoro di squadra

Circa 30 professionisti tra operatori sanitari, tecnici e soccorritori hanno lavorato in coordinamento continuo per garantire la sicurezza dell’intera manifestazione.

La sicurezza sanitaria è una priorità

L’intervento di AREU in questa giornata di grande partecipazione conferma l’impegno quotidiano a tutela della salute pubblica.