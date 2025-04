Como. Ordinanza di ANAS sulla Statale Regina: 2100 euro di sanzione per un bus turistico

(mi-lorenteggio.com) Como, 26 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Como, nel pomeriggio di ieri, ha dato ulteriore seguito a quella che è stata la decisione di implementare le modalità operative per garantire la sicurezza del flusso veicolare e garantire la sicurezza stradale sulla SS 340 Regina.

Infatti, un equipaggio della Sezione di Polizia Stradale di Como, nel corso dei posti di controllo sulla tratta tra i comuni di Argegno (CO) e Menaggio (CO), ha intimato l’ALT ad un bus turistico che stava percorrendo la statale incurante dell’ordinanza A.N.A.S..

Dalle risultanze è emerso che, oltre ad aver violato il divieto, non era in regola con il foglio di servizio, documento di viaggio che per i mezzi professionali impone di rispettare un tragitto ben definito, infatti il bus si sarebbe dovuto trovare nella zona di Stresa (VB) e non sulla Statale Tremezzina.

La sanzione è stata alquanto salata per l’autista del mezzo, che si è visto redigere un verbale di quasi 2100 euro di contravvenzione.

I servizi congiunti con la Questura di Como sulla statale Regina proseguiranno anche nelle prossime settimane, nel contempo, proseguiranno e sono costantemente garantiti anche i quotidiani controlli della Polizia Stradale di Como, che manterranno la medesima intensità e continuità.

Redazione