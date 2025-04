Como, ubriaco importuna i clienti di in un locale, spintoni e minacce anche ai poliziotti, denunciato

(mi-lorenteggio.com) Como, 26 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Como, ieri notte, ha denunciato in stato di libertà per resistenza, oltraggio a Pubblico Ufficiale, ubriachezza molesta ed inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, un 42enne di origini albanesi, residente a Brunate (CO), con precedenti di polizia e in regola sul territorio.

Verso l’una di notte del 25 aprile, una volante è stata inviata in un bar di via Ugo Foscolo dove era segnalata la presenza del 42enne albanese, completamente ubriaco, che stava disturbando la clientela, pochi minuti prima i poliziotti erano già intervenuti con un precedente intervento, dove l’uomo era stato allontanato.

Giunti sul posto, i poliziotti a questo punto hanno invitato il 42enne a salire in auto ma la sua reazione è stata violenta ed oltraggiosa, infatti l’uomo ha iniziato ad offendere pesantemente gli agenti ed a resistere spintonando uno dei due agenti.

Dopo non poche difficoltà, l’uomo veniva assicurato nell’auto di servizio e portato in Questura.

Una volta in Questura, sono emersi i suoi precedenti di polizia e veniva denunciato in stato di libertà per resistenza e oltraggio aggravato a Pubblico Ufficiale, minaccia, ubriachezza molesta ed inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Gli esperti della Divisione di Polizia Anticrimine sono già al lavoro per valutare un provvedimento amministrativo da poter sottoporre al Questore di Como Marco Calì e da notificare al 42enne albanese