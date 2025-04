Manuela Levorato ha inaugurato la nuova pista del ‘Dante Merlo’ di Vigevano

L’assessore allo sport Silvana Pillera: ”La nuova pista è importante per il rilancio dell’impianto e l’immagine della città”.

(mi-lorenteggio.com) Vigevano, 25 aprile 2025 – La ex campionessa e vicepresidente della Federatletica Manuela Levorato, accompagnata dalla vicepresidente del CONI Claudia Giordani, ha lanciato i campionati lombardi e provinciali giovanili di staffette, organizzati dall’Atletica Vigevano nella giornata di venerdì 25 aprile, che hanno riscosso grande successo di pubblico e di partecipazione.

Un vero e proprio festival delle staffette che ha visto assegnare quattro titoli lombardi (4x100m e 3×1000 mmaschili e femminili), intervallato dall’inaugurazione ufficiale della pista e conclusosi con le staffette delle categorie assolute e allievi/e.

L’INAUGURAZIONE La nuova pista dello stadio ‘Dante Merlo’, di color azzurro, è stata inaugurata per mano del presidente di Atletica Vigevano Gianni Merlo, dell’assessore allo sport del Comune di Vigevano Silvana Pillera, che ha sottolineato l’importanza di questo intervento per il rilancio dell’impianto e l’immagine della città, da Manuela Levorato che ha inoltre ricevuto una targa in onore del record italiano sui 200 metri da lei firmato proprio a Vigevano nel 1998, e poi ancora da Laura Giordani, dal presidente regionale e provinciale della Fidal Luca Barzaghi e Wayner Minelli, dal direttore tecnico di Atletica Vigevano Oscar Campari, dalla bobbista azzurra ed ex atleta ducale Jennifer Isacco e della velocista azzurra vigevanese Chiara Melon.

I TITOLI LOMBARDI Nella categoria Cadette, doppio successo per l’Atletica Meneghina che nella staffetta veloce ha mostrato i muscoli con Sofia Giulia Saccardi, Giada Laura Talfani, Alba Lanzani e Martina Morello nell’eccellente tempo di 48”89 (miglior risultato di giornata, premiato con una targa in memoria di Renato Tammaro). Sul secondo gradino del podio è salita l’Atletica Estrada (49”71) e terza il CUS Pavia (50”37). Nella 3x1000m, grazie a Sofia Piazza, Marta GiovenaleeAsia Scimone, è stata di nuovo l’Atletica Meneghina a dominare in 9’36”46, davanti all’Atletica Lecco Colombo Costruzioni (9’37”08) e il CUS Pavia (9’47”56).

In campo maschile, il titolo della 4×100 Cadetti è andato all’Atletica Estrada che ha vinto in 45”55 con Bogdan Culeac, Alex Morcan, Gheorghe GiovanellieRiccardo Ghidotti, davanti all’AG Comense,seconda in46”11 e Cremona Sportiva Atletica Arvedi terza in 46”20.

Protagonista della 3x1000m è stata invece la Pro Patria ARC Busto Arsizio che si è imposta in 8’13”12 grazie a Gabriele Sola, Riccardo ReginatoeLeonardo Favini. Seconda la Nuova Virtus Crema (8’22”01) e più lontana l’Atletica Gavirate che con 8’47”74 è salita sul terzo gradino del podio.

I TITOLI PROVINCIALI Nella 4×100 Ragazze il titolo è andato al quartetto del Cus Pavia composto da Adele Guerra, Emma Iacopini, Mia Mucciolo, Eleonora Vittoria Alessandro nel tempo di 57”52. Nella 4×100 Ragazzi quarta posizione per la squadra composta da Matteo Nichele, Davide Spadini, Cristian Insana, Mattia Cicognini in 56”87. Doppietta del Cus Pavia anche nelle due staffette del mezzofondo 3×800, con Greta Cambieri, Sophie Magugliani, Beatrice Comini che hanno corso nel tempo di 8’26”20 e Raffaele Bravaccino, Elia Perotti, e Cristian Tarantola che hanno chiuso in 7’31”81.

Anche nelle categorie Cadette/i è ancora una volta il Cus Pavia a dominare sia in campo femminile che maschile, con Stella Catena, Laura Caresana, Federica De Filippi, Emma Silvaggio Soriano che hanno corso in 50”22, conquistando anche la medaglia di bronzo a livello regionale e Lorenzo Foresti, Cesare Caronti, Tommaso Ferraro, Thomas Paduano che hanno corso in 48”66. Stesso copione anche nelle 3x1000m con Martina Tarantola, Margherita Simonetti e Vera Romeri che hanno chiuso in 9’47”56 (terzo posto regionale) e Diego Gabriele Cordara, Samuele Ciniselli e Andrea Conte che hanno vinto il titolo provinciale nel tempo di 9’18”25.

A livello assoluto e allievi, nella 4×100 maschile, in maglia 100 Torri Pavia, vittoria per la staffetta juniores composta da Carlos Cespedes, Alessandro Bruni, Giovanni Bracchini, Luca Castellazzi nell’ottimo tempo di 42”66. Bene anche la squadra allievi con Felipe Gottardi, Daniele Carrara, Pavel Tanzi e Jacopo Pizzi che hanno corso in 44”78, campioni provinciali di categoria.

ALTRI RISULTATI PROVINCIALI Nella 4×400 donne bellissima e combattuta gara con la terza posizione per Atletica Vigevano con Lavinia Oddo, Elisa Tediosi, Nicoletta Lardizzone e Arianna Gavuglio che hanno chiuso nel tempo di 4’08”80. Nella 4×400 uomini, terza la formazione 100 Torri Pavia con Simone Falsitta, Mazen Rheab, Matteo Chirico e Samuele Caputo nel tempo di 3’38”39.

