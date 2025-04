Peschiera Borromeo. Incontro pubblico:”Il coraggio della legalità nelle mani delle nuove generazioni” con Cafiero De Raho, Giulio Cavalli e Paola Pollini

(mi-lorenteggio.com) Peschiera Borromeo, 26 aprile 2025 – Il Cammino della Legalità è il percorso patrocinato dal Comune di Peschiera Borromeo all’interno del quale l’evento è inserito e si terrà il 28 aprile alle ore 18.00 presso il Centro Sandro Pertini in Piazza Paolo VI, a Peschiera Borromeo.

Protagonisti del dibattito saranno Federico Cafiero De Raho , Vicepresidente della Commissione di inchiesta Bicamerale Antimafia, e Giulio Cavalli, giornalista, scrittore e autore teatrale.

Apriranno i lavori il sindaco Andrea Coden , l’ assessore Alessandro Amenta e Paola Pollini, Presidente della Commissione Antimafia di Regione Lombardia .

Durante l’incontro si affronterà l’attuale situazione della criminalità organizzata in Lombardia e si dialogherà di come rivitalizzare e rinnovare, soprattutto tra le nuove generazioni, l’interesse per la cultura della legalità e per l’impegno concreto nell’antimafia.

L’incontro è patrocinato dal Comune di Peschiera Borromeo in collaborazione con il progetto Giovani Workout.

