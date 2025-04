Roma. Il funerale di Papa Francesco e la sicurezza nella Capitale

(mi-lorenteggio.com) Roma, 26 aprile 2025 – Sono state celebrate questa mattina le esequie del Santo padre in Piazza San Pietro a Roma; alla funzione hanno partecipato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, i Capi di Stato e di governo e le delegazioni di oltre 170 paesi insieme a migliaia di fedeli.

A garantire la sicurezza è stato un apparato interforze formato da migliaia di donne e uomini delle Forze dell’ordine, dell’Esercito Italiano e della Polizia di Roma capitale, coordinati dal Centro per la gestione della sicurezza presso la Sala operativa della Questura capitolina.Il funerale di Papa Francesco e la sicurezza nella CapitaleI poliziotti in campo sono stati impegnati su tutti i fronti possibili, con pattuglie appiedate, a cavallo, lungo il fiume Tevere e dall’alto, con le immagini in diretta dall’elicottero della Polizia di Stato durante le varie fasi e un monitoraggio attento dell’afflusso dei fedeli e delle numerose personalità con i relativi servizi di scorta.

L’evento, di risonanza mondiale, ha interessato tutte l’area urbana di Roma e si è concentrato, in particolare, nel quadrante centrale della Capitale.

Il funerale di Papa Francesco e la sicurezza nella CapitaleIl piano di sicurezza varato per il Giubileo, ed integrato con quello di protezione civile per l’assistenza ai fedeli, infatti, è stato appositamente potenziato in modo da essere facilmente e rapidamente rimodulato in base alle esigenze del momento. In particolare, già nei giorni che hanno preceduto il funerale, sono stati integrati i controlli alle frontiere portuali e aeroportuali della Capitale, nelle stazioni e lungo le strade urbane ed extraurbane.

L’impegno della Polizia di Stato ha interessato, inoltre, le vie di comunicazione digitale; la sicurezza cibernetica è stata infatti affidata ai poliziotti del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipic) e della Sezione contrasto al cyberterrorismo del Servizio polizia postale, che hanno gestito il regolare funzionamento delle infrastrutture interessate dall’evento, con particolare attenzione al settore dei trasporti e dei servizi per i fedeli accorsi a Roma da ogni parte del mondo.

Il funerale di Papa Francesco e la sicurezza nella CapitaleAl termine della cerimonia in Piazza San Pietro le spoglie del Santo Padre, scortate da un contingente di poliziotti della Stradale e dell’Ispettorato di PS Vaticano, sono state traslate per la sepoltura presso la Basilica di Santa Maria Maggiore, secondo le ultime volontà di Papa Francesco.

