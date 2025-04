(mi-lorenteggio.com) Calcinate, 27 aprile 2025 – Intorno alle ore 1.20 di questa notte, lungo la Sp ex 573, in un incidente con un mezzo pesante, un uomo di 29 anni è deceduto sul colpo. Inutili i soccorsi di un’ambulanza e un’automedica. L’autista dell’altro mezzo, un uomo di 56 anni è stato trasportato in codice verde in ospedale a Seriate.

