Cernobbio (CO), gestione della viabilità per la sicurezza dei grandi eventi, verrà attuato un sistema di deviazione per snellire il traffico

(mi-lorenteggio.com) Cernobbio, 27 aprile 2025 – La Polizia di Stato di Como, a seguito delle indicazioni assunte in sede di Comitato Provinciale dell’Ordine e Sicurezza Pubblica, che si è tenuto in Prefettura nei giorni scorsi, ha predisposto, tramite un tavolo tecnico svoltosi in Questura, un sistema di deviazione del traffico della Regina Vecchia, proveniente dal comune di Moltrasio (CO) in direzione di Cernobbio (CO), da attuarsi in caso di congestione veicolare. Tale sistema snellirà l’afflusso di auto sul tratto di strada centrale, tra Villa D’Este e la strettoia semaforica.

Questo sistema di gestione del traffico, già attuato in occasione dello scorso Forum Ambrosetti 2024, verrà messo in atto anche in occasione di altri grandi eventi già a partire dal “Chanel Cruise Show” che, martedì 29 aprile prossimo, avrà luogo anch’esso a Villa d’Este.

In concreto, nel corso di eventi a grande impatto, dove l’affluenza di pubblico è ritenuta di notevole importanza, si renderà necessario snellire per un breve lasso di tempo il traffico veicolare proveniente da Moltrasio paese fino ad oltre della strettoia semaforica in direzione Cernobbio, così da permettere ai veicoli in uscita dal paese di essere più fluido, evitando la formazione di lunghissime code di auto, in entrambe le direzioni.

Nello specifico, le auto provenienti dal paese di Moltrasio sulla Vecchia Regina, all’altezza del “Bivio di Moltrasio”, dovranno deviare, tramite la rampa posizionata sulla piccola rotatoria, direttamente sulla strada statale 340 in direzione nord, per poi poter invertire la marcia, per chi dovrà dirigersi a Como, all’altezza del semaforo di Tosnacco.

Tale soluzione, che comunque è già stata utilizzata nell’ultima edizione del Forum Ambrosetti appunto, ed ha permesso di garantire, per lo stretto tempo necessario, lo svolgersi in assoluta sicurezza e senza intralci di tipo viabilistico.

Redazione