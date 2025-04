FIORI E COLORI DI MANTOVA FIORITA HANNO INVASO LA CITTÀ DEI GONZAGA

GRANDE SUCCESSO PER LA KERMESSE FLOROVIVAISTICA

(mi-lorenteggio.com) Mantova, 27 Aprile 2025– Si è conclusa oggi Mantova Fiorita che ha colorate le vie del centro storico di Mantova per tutto il week end.

“Mantova Fiorita ha regalato un’esplosione di colori e di energia al nostro centro storico, grazie alla straordinaria collaborazione con artigiani, commercianti e associazioni di categoria. – commenta l’Assessore al commercio del Comune di Mantova Iacopo Rebecchi – Quando pubblico e privato lavorano insieme, la città si trasforma, si riempie di bellezza e diventa ancora più attrattiva per cittadini e turisti. Un grande risultato che ci spinge a proseguire su questa strada”.

“Siamo entusiasti che anche quest’anno Mantova Fiorita si sia confermata un grande successo.- spiega Erika Medau, Vicesegretario Confartigianato Imprese Mantova -Il centro storico si è trasformato in uno straordinario giardino urbano, accogliendo migliaia di visitatori tra fiori, colori e iniziative per tutte le età. L’elevata partecipazione, la qualità delle esposizioni e il coinvolgimento attivo degli operatori del settore hanno contribuito a valorizzare ulteriormente il cuore della città, trasformandolo in un elegante palcoscenico di bellezza e convivialità. Un risultato che premia l’impegno congiunto delle Associazioni, delle istituzioni e di tutti i soggetti coinvolti nell’organizzazione.”

“Mantova fiorita è diventata una tradizione e le vie del centro piene di persone lo confermano. spiega Elisa Rodighiero, Direttore Cna Mantova – Mantova si colora di fiori e rimane metà per turisti e tutti i mantovani, facendola sempre più conoscere anche grazie al ritorno mediatico dei social. Un grazie a tutti gli operatori che si sono impegnati a renderla ancora più colorata e festosa.”

“Si conferma una kermesse molto apprezzata dai mantovani e dai turisti per la sua bellezza, i colori e i profumi che hanno meravigliato il pubblico – spiega Stefano Pelliciardi di SGP Grandi Eventi – una cornice di fiori per una città già bellissima. Molto soddisfatti i florovivaisti e grande partecipazione agli svariati laboratori confermano Mantova Fiorita un vero successo grazie anche alla proposta variegata. Un mix che ha funzionato perfettamente tra floricultori, florovivaisti, laboratori e installazioni che hanno reso la splendida città dei Gonzaga un meraviglioso giardino a cielo aperto”.

Fiori, colori e profumi hanno inoltre fatto alla mostra di auto d’epoca Fiat 500 realizzata dal Club Sinc Sent di Mantova che per l’occasione sono state allestite a tema floreale diventando delle vere e proprie opere d’arte.

E sempre a tema artistico anche la FloraBund, un giardino onirico di 2×2 metri realizzato dall’artista Daniel Bund grazie alla tecnica mista che unisce la pittura alla scultura, con centinaia di fiori uno diverso dall’altro uniti a fiori materici e tridimensionali creati con materiali differenti.

Il pubblico ha potuto inoltre ammirare anche le stupefacenti installazioni botaniche come la carrozza trainata da cavalli completamente realizzata secondo i dettami dell’arte topiaria o i maestosi olivi secolari o il set fotografico totalmente floreale.

La manifestazione è promossa da CNA Mantova e Confartigianato Imprese Mantova, con il patrocinio e il contributo del Comune di Mantova e porta la firma organizzatrice di SGP Grandi Eventi.

Redazione