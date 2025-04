II domenica di Pasqua o della Divina Misericordia – Santa Messa nel II giorno dei Novendiali e Giubileo degli Adolescenti

(mi-lorenteggio.com) Vaticano, 27 aprile 2025 – Il 27 aprile 2025, II domenica di Pasqua o della Divina Misericordia, nel II giorno dei Novendiali, alle ore 10.30, sul sagrato della Basilica di San Pietro avrà luogo la Celebrazione Eucaristica in suffragio del Romano Pontefice Francesco, presieduta da Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Pietro Parolin, già Segretario di Stato.

Le celebrazioni dei Novendiali sono aperte a tutti. Esse, tuttavia, prevedono, ogni giorno, la partecipazione di un gruppo diverso, tenuto conto dei suoi legami con il Romano Pontefice. Questa varietà di assemblee mostra, in un certo modo, sia l’ambito del ministero del supremo Pastore sia l’universalità della Chiesa di Roma (cf. Ordo Exsequiarum Romani Pontificis, nn. 124-125). Nel secondo giorno sono invitati in modo particolare i dipendenti e i fedeli della Città del Vaticano. In questa celebrazione saranno presenti anche numerosi adolescenti convenuti a Roma per il Giubileo ad essi dedicato.

II domenica di Pasqua o della Divina Misericordia – Santa Messa nel II giorno dei Novendiali



Sagrato della Basilica di San Pietro

ore 10.30

Concelebrazione presieduta dall’Em.mo Cardinale Pietro Parolin, già Segretario di Stato