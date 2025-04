Monza. 80°Anniversario della Liberazione: stasera i Modena City Ramblers in concerto

(mi-lorenteggio.com) Entrano nel vivo i preparativi che la città di Monza dedica all’80°Anniversario della Liberazione. In particolare, in vista del concerto dei Modena City Ramblers in programma per stasera, domenica 27 aprile alle ore 21.30 in piazza Cambiaghi, con accesso libero, sono previste le seguenti indicazioni.

Modifiche alla viabilità. Per consentire l’allestimento del palco a partire da giovedì 24 aprile è interdetto il parcheggio in superficie in piazza Cambiaghi, già occupata dal mercato dalle 5 alle 17. A partire dalle ore 9.00 del 27 aprile è prevista la chiusura al traffico di via Cernuschi, via Cristoforo Colombo e Porta Lodi fino a Vicolo Carlo Porta, eccetto i residenti. Anche in via Spalto Piodo è interdetto il parcheggio e l’inversione di senso di marcia con accesso consentito solo ai residenti.

Accesso all’area concerto e parcheggi. L’accesso all’area del concerto è consentito esclusivamente a piedi da via Colombo; l’apertura dei varchi è prevista a partire dalle ore 19.00.

Il parcheggio Duomo parking, da 440 posti, è accessibile da via Azzone Visconti. Terminati i posti disponibili, le auto in ingresso saranno dirottate al parcheggio Borgo Bergamo e negli altri parcheggi sotterranei della città. Info su www.monzamobilita.it

Street Food e ordinanze. A partire dalle ore 17.00 saranno disponibili street food e beverage in via Colombo, insieme agli operatori del merchandising autorizzato e altri punti di somministrazione all’interno dell’area concerto a partire dalle ore 19.00.

Dalle ore 17.00 del 27 aprile è in vigore l’ordinanza che vieta la vendita di bevande in vetro o in contenitori metallici e la vendita per asporto di bevande alcoliche con gradazione superiore ai 10°.

L’area riservata a persone con disabilità è sottopalco. Per accedervi è possibile contattare l’indirizzo pariopportunita@comune.monza.it.