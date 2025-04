Play Off 5° Posto, Allianz Milano stende Cisterna e chiude al secondo posto

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 aprile 2025 – Con un filotto di tre successi su tre, Allianz Milano chiude il girone del Play Off 5° posto in seconda posizione, con gli stessi punti di Rana Verona (sconfitta a Padova), ma un migliore quoziente set. Arriva così per la formazione del presidente Lucio Fusaro la semifinale da giocarsi in casa sabato 3 maggio alle 17.30 all’Allianz Cloud proprio contro Rana, un epilogo difficile da pronosticare dopo le prime due gare. Cisterna Volley lascia invece il girone con il 5° posto e un po’ di rammarico avendo dimostrato anche in questo match di potere giocare alla pari contro tutti, schierando tanti giovani, ad iniziare dal regista Alessandro Fanizza. Il match vive a lungo in equilibrio, con zampata decisiva milanese nei momenti chiave. Allianz meglio di Cisterna in attacco (49% contro 46%) e in battuta: 7 ace contro 3. I pontini si confermano belli tosti a muro (6 punti contro 3) e in ricezione.

La partita

Allianz e Cisterna partono con i giochi fatti sugli altri campi di questo Play Off 5° posto. Per Milano una vittoria da tre punti vorrebbe dire secondo posto dietro Modena, mentre i pontini devono vincere almeno da due punti per arrivare nelle prime quattro.

Gli ospiti di Guillermo Falasca confermano il baby Fanizza in regia in diagonale con il bomber Faure, Mazzone e Nedeljkovic al centro, Ramon e Bayram schiacciatori con Finauri libero. Coach Piazza risponde con uno starting six già visto in questo Play Off 5° Posto, ovvero Porro-Reggers, Gardini e Otsuka laterali, Schnitzer e Caneschi al centro e Staforini libero.

La sfida tra i due opposti è uno dei temi del match. Parte forte Allianz sul 4-1 grazie a Reggers, ma Cisterna risponde 4-3 con Faure che colpisce Otsuka. Dopo il punto a punto, Allianz chiude il primo scambio lungo per l’11-8 confermato dal video check. Magia di Porro a una mano per il 12-9, si supera poi il palleggiatore ligure con un muro: 13-9 e time out Falasca. Gardini sale in cattedra con due punti consecutivi 15-10. Ace di Caneschi e Allianz fa un altro break 17-11 confermato sempre dal check. Ace pure di Porro (19-13), Cisterna mette Tarumi in seconda linea per Ramon. Recupero monster di Otsuka che si infortuna anche leggermente, picchiando il capo sul taraflex dentro Louati. Gardini (4 punti nel parziale) chiude il 21-15. Zonta per Schnitzer al servizio. Cisterna torna di prepotenza nel set e dopo l’ace di Tarumi (22-19) Piazza ferma il gioco. Dentro anche Barotto, chiude Louati 25-20. L’attacco di Allianz con il 60% è decisivo, insieme con i 2 ace (a 1).

Restano in campo Louati da una parte e Tarumi dall’altra per il secondo set. Si procede punto a punto, ma è Cisterna a provare la fuga. Bayram mette il 6-8, risponde Louati (farà 7 punti nel set). Ancora lo schiacciatore turco per l’8-11. Attacco e ace di Schnitzer, che ricuce lo svantaggio 12-12. Poi il sorpasso di Gardini. Ace di Faure e laziali di nuovo avanti, sul 13-15 Piazza chiama time out. Arriva l’ace di Reggers a parteggiare i conti con minuto chiesto da Falasca sul 15-15. Non ci si sposta dal punto a punto in questo parziale, Porro fa il 18-18 di seconda intenzione. Break Cisterna e (18-20) e time out Piazza. Reggers pareggia 20-20 e time out Falasca. Schnitzer ferma Tarumi a muro 21-20. Dentro Kaziyski per il servizio, ma Cisterna impatta ancora 22-22. Sul 23-23 dentro Matteo Piano per Caneschi. Si va ai vantaggi. Il punto ospite del 24-25 è figlio di un’azione infinita con tre difese di Tarumi. Reggers mette il 27-26 dopo un altro bel rally. Chiude un ottimo attacco di Gardini 28-26 (6° punto personale nel parziale). Valori molto vicini per le due squadre. Milano è meglio in attacco 46% contro 41%, Cisterna a muro 3-2.

L’ace di Reggers (a 129 km orari, si tratta di un record per la battuta made in Allianz Milano) del 4-2 prova a spezzare il terzo parziale. Risponde Nedeljkovic a muro. Allianz sente l’odore di semifinale in casa, ma Cisterna non vuole uscire dai giochi. Sull’8-8 ecco Barotto per Reggers. Time out Piazza sul 9-11. Allianz la ribalta ancora con l’ace di Gardini costringe all’interruzione Falasca 13-12. Gardini e Barotto mettono un break che potrebbe essere decisivo 19-17. Dentro Piano per Schnitzer, Barotto chiude il punto: 22-20. Chiude un ace di Paolo Porro, suo secondo personale in una partita giocata come tutti ad alto livello.

ALLIANZ MILANO – CISTERNA VOLLEY 3-0

(25-20, 28-26, 25-21)

ALLIANZ MILANO: Kaziyski, Larizza ne, Porro 4, Catania (L2) ne, Louati 12, Reggers 8, Barotto 3, Gardini 15, Zonta, Piano, Schnitzer 6, Otsuka, Caneschi 3, Staforini (L). All. Roberto Piazza. Ass. Nicola Daldello.

CISTERNA VOLLEY: Fanizza, Faure 11, Nedeljkovic 9, Mazzone 4, Pace (L), Finauri (L), Bayram 8, Ramon 2, Rivas ne, Tarumi 7, Czerwinski ne, Diamantini ne, Baranowicz ne, Tosti ne. Allenatore: Guillermo Falasca. Ass. Roberto Cocconi

Arbitri: Alessandro Rossi di Sanremo e Rocco Brancati di Città di Castello (3° Michele Marconi), addetto al video check Gianluca Fumagalli, segnapunti Cristina Balconi.

Note:

Durata set 27’, 36’ e 27’ per un’ora e mezza.

Attacco punto Milano 49%, Cisterna 46%. Battute punto Milano 7 con 18 errori, Cisterna 3 con 20 errori. Ricezione positiva Milano 47% (22% perfetta), Cisterna 50% (21%). Muri punto Milano 3, Cisterna 6.

Il presidente Lucio Fusaro al termine del match

“Quando di vince ci si sente sempre bene. Io sono convinto che i campionati si chiudano sempre sull’ultimo punto dell’ultima giornata. Abbiamo visto cosa è successo questa settimana a Perugia che aveva vinto tutto. Anche a noi non è certo andata bene, però in questo Play Off 5° posto abbiamo fatto questo bel filotto di tre partite vinte 3-0, giocando bene. Abbiamo fatto giocare i giovani, questa sera è entrato Barotto e ha fatto bene, ma non soltanto lui. Adesso ce la vediamo contro Verona che è una squadra decisamente forte. Sarà una bellissima partita ci auguriamo che ci sia una bella cornice di pubblico”.

Le parole di Paolo Porro al termine della partita

“Abbiamo affrontato una bella squadra è sempre ostico giocare contro Cisterna. Per noi poteva essere anche l’ultima in casa, ma fortunatamente non lo è stato. Siamo secondi, ci siamo guadagnati un’altra partita qui all’Allianz Cloud. Quindi siamo felici di giocarci questa semifinale. Oggi sono stati bravi gli attaccanti non è che sono stato precisissimo, soprattutto in posto quattro. Abbiamo giocato qualche pipe in più, qualche primo tempo. Abbiamo battuto bene e questo ci ha permesso di arrivare nei tre set a 25 prima degli altri”.

Theo Faure commenta il match all’Allianz Cloud

“È difficile chiudere la stagione con una sconfitta per 3-0. Non siamo riusciti a entrare bene in partita, nonostante l’occasione importante che avevamo. Il successo di Padova ci obbligava a vincere ancora, dopo due belle vittorie casalinghe. Purtroppo non è andata come speravamo e ci dispiace molto. Da domani analizzeremo con lucidità il percorso fatto, anche se dispiace che finisca così”.

Redazione

(Foto credit Beatrice Botto)