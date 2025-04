SICUREZZA, SARDONE (LEGA): “14 AGGRESSIONI IN UNA NOTTE, ORMAI SIAMO AL FAR WEST”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 27 aprile 2025 – “Stanotte a Milano si sono registrate 14 aggressioni, alcune delle quali gravi tra Sempione e corso Como: ormai siamo Far West. Il solo camminare per strada in città, specie negli orari notturni e nelle zone della movida, sta diventando un atto di coraggio per temerari. L’insicurezza galoppante, alimentata dalla pessima gestione dell’immigrazione da parte della giunta Sala, sta gettando Milano nel baratro. Urgono presidi fissi di Polizia Locale, di notte, nelle zone più calde: anziché usare le pattuglie solo per fare multe ai locali che vendono gelato dopo le dieci di sera, impieghino gli agenti per interventi più utili”.

Così in una nota Silvia Sardone, eurodeputata e consigliere comunale della Lega.

Redazione