A maggio doppietta di appuntamenti con il Mercatino del Ri-Uso Nuova Vita alle Cose

1 e 18 Maggio: questa l’agenda del flea market Arca di Noé di Pavia nel mese delle rose. Appuntamento all’Allea di viale Matteotti per riscoprire l’usato e viverlo come nuovo… e domenica 18 spazio anche al mercato dell’usato under 14

Mercatino del Ri-Uso Nuova Vita Alle Cose

Giovedì 01 maggio 2025

Domenica 18 maggio 2025

Dalle 10 alle 18

Allea di viale Matteotti, Pavia

Per info: Associazione Culturale l’Arca di Noé, 347 7264448

(mi-lorenteggio.com) Pavia, 28 Aprile 2025 – Giovedì 1° maggio 2025, torna l’atteso Mercatino del Ri-Uso “Nuova Vita alle Cose”. Un giorno anomalo per il flea market che si tiene tendenzialmente ogni terza domenica del mese (fanno eccezione gli appuntamenti di dicembre e a ridosso della Santa Pasqua quando il giorno in calendario viene generalmente anticipato): infatti la prima data di maggio sarà l’occasione per recuperare l’appuntamento del 13 aprile, saltato a causa delle critiche previsioni meteo.

Stessi orari, stesso indirizzo: dalle 10:00 alle 18:00 l’Allea di viale Matteotti a Pavia si popolerà di bancarelle per colorarsi di oggetti e occasioni. Un evento che permette di scoprire, scambiare tra privati di Pavia e provincia, cose che non ci servono più ma che possono trovare una nuova casa e essere nuovamente utili.

L’evento conferma la sua presenza anche il 18 maggio e con una variante tutta dedicata a bambini e ragazzi: il Mercato dei Bambini avrà un suo spazio autonomo e coinvolgerà under 14 accompagnati da un adulto che potranno così vendere o scambiare giocattoli, libri, dvd.

Le date del Mercatino del Ri-Uso 2025

Anche l’edizione del 2015 si preannuncia ricca di adesioni, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi in città. Patrocinato dal Comune di Pavia e promosso dall’Associazione Culturale l’Arca di Noé, la manifestazione ha lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza sui temi della cultura ambientale e del riciclo attivo, promuovendo le tre R: Riduco, Riuso, Riciclo. L’iniziativa è anche un’opportunità di socializzazione e di condivisione, creando uno spazio dove idee, oggetti e storie si incontrano. Dallo scorso 16 marzo e fino al 14 dicembre, il Mercatino sarà l’opportunità per fare acquisti sostenibili, risparmiare e dare un contributo concreto alla protezione dell’ambiente.

Sui banchi del mercato libri, dischi, abbigliamento, calzature e accessori per la casa: l’evento è gratuito e aperto a tutti. Per chi desidera esporre i propri oggetti, la partecipazione è possibile previa prenotazione, e la vendita di merce usata è riservata ai privati cittadini di Pavia e provincia. Per ulteriori informazioni e per prenotare il proprio spazio, è possibile contattare l’Associazione Culturale l’Arca di Noé al 347 7264448.

