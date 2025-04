CUGGIONO (MI) – MOSTRA MERCATO DEL DISCO E CD PER HOBBISTI DOMENICA 4 MAGGIO

(mi-lorenteggio.com) Cuggiono, 28 aprile 2025. Per la MOSTRA MERCATO DEL DISCO E CD PER HOBBISTI, in concomitanza con LIBRARIA, Domenica 4 MAGGIO dalle ore 10:00 alle ore 18:00 ci troverete a CUGGIONO (MI) presso VILLA ANNONI in Via XXV Aprile.

Manifestazione organizzata dalla ASSOCIAZIONE MUSICA E NON SOLO, dalla ASSOCIAZIONE CULTURALE ROCK PARADISE e da ECOISTITUTO DELLA VALLE DEL TICINO.

Parteciperanno ESPOSITORI con MIGLIAIA di titoli in VINILE, CD, DVD.PARCHEGGIO GRATUITO NELLE VICINANZE DELLA STRUTTURA

INGRESSO GRATUITO

POTRAI SCAMBIARE DISCHI e CD con gli espositori

POSSIBILITA’ DI RISTORARSI E PRANZARE

Redazione