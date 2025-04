Dog Area, eventi e formazione:

prende vita il progetto del Centro Commerciale Carosello dedicato agli amici a quattro zampe

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 aprile 2025 – Il Centro Commerciale Carosello di Carugate (MI) rafforza il suo impegno verso la comunità pet-friendly inaugurando ufficialmente la nuova Dog Area, uno spazio pensato per offrire ai cani e ai loro accompagnatori un ambiente sicuro, verde e attrezzato, per dare vita a momenti di socialità, formazione e intrattenimento dedicati a tutta la community dei dog lovers.

Aperta al pubblico lo scorso 15 marzo, la Dog Area si trova al piano -1, vicino all’ingresso lato JD e si sviluppa su una superficie di circa 180 m² dotata di panchine, fontanelle per rinfrescarsi e giochi di agility per scatenarsi. Non solo un luogo dove passeggiare e rilassarsi, ma un vero punto di incontro dove condividere esperienze e rafforzare il legame con il proprio amico a quattro zampe.

La creazione della Dog Area è solo l’inizio di un impegno profondo e continuativo. Il Centro ha infatti avviato un programma di attività tematiche, in collaborazione con diverse realtà locali legate al mondo del pet. I primi eventi, tenutisi ad aprile, hanno visto la partecipazione di Angolo Barf, azienda specializzata in alimentazione naturale, con una degustazione di pappe e snack, dell’educatrice cinofila Ileana Pennati e degli operatori di Ambulanze Veterinarie Italia, che hanno illustrato come funziona il soccorso d’emergenza per animali. Fino a metà giugno e poi da settembre a novembre, ogni weekend la Dog Area continuerà ad ospitare eventi tematici, dimostrazioni e incontri formativi, il cui calendario è consultabile sul sito del centro.



Il progetto si arricchisce anche grazie alla partnership con Cuor di Pelo Rescue, l’associazione impegnata nel recupero e nella tutela dei bassotti in difficoltà. Insieme a loro, Carosello avvierà un progetto di adozione a distanza a sostegno di Princess, una bassotta bisognosa di cure, contribuendo concretamente al suo percorso di recupero e promuovendo attivamente la sua adozione. L’iniziativa prenderà il via ufficialmente con un evento speciale il 1° maggio, con un Mini Raduno di Bassotti che vedrà la Dog Area animarsi con giochi, attività a premi e momenti di condivisione, pensati per tutti gli amanti della razza e degli amici a quattro zampe.

Il sostegno a Cuor di Pelo Rescue continua anche attraverso la distribuzione delle prevendite per la “Strabassotti”, una manifestazione non competitiva che coinvolge migliaia di persone e i loro bassotti, in programma l’8 giugno al Parco di Monza, i cui proventi saranno devoluti a sostegno dell’associazione.

Per maggiori dettagli e restare aggiornati sulle attività del centro consultare il sito: https://www.centrocarosello.it/.

“Abbiamo voluto creare uno spazio pensato per le famiglie dove anche i cani, parte integrante delle nostre vite, possano trovare un luogo sicuro, attrezzato e stimolante. Con la Dog Area e le attività dedicate al mondo pet, apriamo le porte a un modo nuovo di vivere gli spazi pubblici, nel segno della condivisione e dell’inclusione. – dichiara Stefano De Robertis, Senior Marketing Manager di Eurocommercial, società proprietaria del Centro Commerciale – Siamo orgogliosi di affiancare Cuor di Pelo Rescue nel loro impegno quotidiano. Il progetto di adozione a distanza e gli eventi solidali come il Mini Raduno di Bassotti rappresentano un gesto concreto per sensibilizzare e creare valore attraverso l’amore per gli animali.”

Il Centro Commerciale Carosello, aperto nel 1997, di proprietà di Eurocommercial e gestito da Savills, con più di 100 attività commerciali tra negozi e ristoranti, si conferma ancora una volta protagonista nell’offerta di eventi originali e coinvolgenti ospitando ospitando nuovi servizi pensati per accogliere al meglio la comunità pet friendly.

-FINE-

CREDITS

Il Centro Commerciale Carosello, una proprietà di Eurocommercial Properties è uno degli shopping center più storici ed importanti in Italia, grazie al brand mix unico nel suo genere nel settore fashion ed un’ampia offerta di servizi e ristorazione. Situato a Carugate (MI), il centro è attualmente tra i più grandi complessi commerciali e del tempo libero della Lombardia con oltre 100 negozi e 11 punti di ristorazione.

Quotata alla Borsa di Londra, Savills è una società leader a livello mondiale nella consulenza immobiliare, con una rete che comprende oltre 40.000 professionisti in più di 70 Paesi. Savills fornisce un’assistenza senza pari nel settore degli immobili commerciali e residenziali di pregio.

Con una squadra composta da oltre 200 professionisti in Italia, Savills offre una vasta gamma di servizi Immobiliari: dalla consulenza alle valutazioni, dal capital market al property management, dal leasing alla consulenza tecnica e in ambito ESG e sostenibilità. Savills è attiva anche nel mercato residenziale, con una presenza consolidata nelle principali città italiane.

Con un approccio research and data driven, Savills offre ai propri clienti una consulenza all’avanguardia nel settore, dando vita alle loro aspirazioni attraverso soluzioni innovative e su misura.

Per ulteriori informazioni www.savills.it