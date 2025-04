FESTIVAL SOGNOREALTÀ – IL CINEMA D’AUTORE PROTAGONISTA NELLA CHIESA DI SAN MARCO A MILANO.

DAL 5 AL 7 MAGGIO Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 aprile 2025 – “SognoRealtà” è il Festival del cinema d’autore: tre giorni per tre registi. Il 5, 6 e 7 maggio 2025 a San Marco a Milano nasce un progetto attorno alla settima delle arti, che in qualche modo le abbraccia tutte. “SognoRealtà” vuole offrire uno spazio e un momento di incontro. Il Festival è rigenerazione: punta a dare nuova vita al chiostro grande della chiesa di San Marco. È dialogo: un’occasione di incontro tra le generazioni alla presenza di tre registi. È infine passione: “cinematizzare” il quotidiano, offrire ragioni di appartenenza attraverso vecchie e nuove immagini perché la persona e la comunità tornino a essere protagoniste.

«Abbiamo scelto il cinema – dice don Luigi Garbini – perché è il medium più adatto per raggiungere l’obiettivo che ci sta a cuore: il desiderio di trasformare i nostri sogni in realtà, e insieme trasfigurare la nostra realtà quotidiana in un grande sogno. Un sogno per il quartiere, per la città, per tutti coloro che parteciperanno a questa nostra iniziativa».

Nella serata del 5 maggio, alle 20.30, sarà proposto In Love with Shakespeare, introdotto dalla regista Alessandra Cardone. Il 6 maggio, alle 19.00, l’incontro con Pupi Avati e, alle 21.00, la proiezione del suo film Ultimo Minuto. Mercoledì 7 maggio, a partire dalle 18.30, vedremo i film Immondezza e Cutro Calabria Italiadi Mimmo Calopresti. I tre registi saranno i protagonisti delle serate, e racconteranno quelli che sono stati i momenti più importanti e i passi cruciali dell’ideazione e della realizzazione delle loro opere.

Fin dalle sue origini il cinema ha accompagnato la storia: l’ha raccontata, “illustrata”, in alcuni casi mitizzata, in altri l’ha resa ancora più reale e concreta. Tutto ciò attraverso una fruizione comunitaria, mediante una condivisione dei sentimenti. Tornare al cinema significa tornare al sogno che pervade la realtà: i sogni sono un prezioso e infinito serbatoio di immagini, parole, sensazioni e possono esprimere molte verità della vita. E ci sono sogni che accompagnano le generazioni del mondo complesso in cui viviamo, ponendoci numerosi interrogativi. Tanti gli spunti: i legami tra sogno, immagini e realtà; i sogni come desideri anche in rapporto con le età dell’uomo; il coraggio della fantasia…

In questo intreccio di sogno e realtà le tre serate vogliono proporre diversi generi cinematografici. La storia narrata nel documentario di Alessandra Cardone ci proietta in una dimensione teatrale e cinematografica allo stesso tempo, reale e onirica, prendendo le mosse da un sogno legato alla figura di William Shakespeare, inteso come vero padre culturale di un’Europa unita.

Le due pellicole di Mimmo Calopresti ci immergono nella dura realtà della cronaca, mostrando come il cinema possa rivelarci con maggior forza il nostro vissuto: l’evento è l’occasione per penetrare nel nostro intimo e declinare nuovamente le domande fondamentali. L’incontro con Pupi Avati ci consentirà di vedere una pellicola poco conosciuta di un maestro del cinema che abbraccia molteplici aspetti del rapporto sogno-realtà: la passione, lo scorrere del tempo, il confronto generazionale, la capacità di rimanere fedeli alla propria personalità, l’integrità nelle relazioni con gli altri.

«Il cinema, con il suo articolato linguaggio di immagini, dialoghi e musica, aiuta a restituire una visione della realtà dove sogno, sentimenti, storie si incrociano, meglio si incontrano – afferma don Gianni Zappa, parroco di San Marco –. Vogliamo proporre questo linguaggio perché è senza fretta. L’obiettivo è infatti quello di aiutare a stare nella realtà, a “pensare” la realtà, con lo sguardo alzato. E quando gli orizzonti, anche di singole problematiche, si ampliano, si vedono più aspetti, si “pensa” meglio, con più calma. Ci è sembrato un buon servizio da offrire quest’anno e negli anni a venire».

Il Festival è realizzato in collaborazione con Fondazione Crocevia.

L’ingresso è gratuito fino ad esaurimento posti. Non sono previste prenotazioni.

Informazioni per il pubblico: sanmarco@chiesadimilano.it

www.fondazionecrocevia.it

SOGNOREALTA’

Cinema d’autore a San Marco, Chiostro grande

In caso di pioggia le proiezioni si terranno nell’Auditorium

I registi saranno presenti al Festival e dialogheranno con il pubblico