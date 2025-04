Il Comune di Rho presente a Flossenbürg nell’80 anniversario della liberazione del campo di concentramento

A rappresentare il Sindaco Orlandi è stata la consigliera comunale Clelia La Palomenta

(mi-lorenteggio.com) Rho, 28 aprile 2025. Nell’80 anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo si celebra anche l’80esimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento e di sterminio. Domenica 27 aprile 2025 a Flossenbürg il Comune di Rho è stato rappresentato dalla consigliera comunale Clelia La Palomenta che, durante la cerimonia, ha letto il messaggio rivolto dal Sindaco Andrea Orlandi. Accanto alla consigliera anche la rhodense Carmen Meloni, rappresentante di ANED Milano (Associazione nazionale deportati). Erano presenti 33 italiani di cui 11 rhodensi.



Durante il corteo formato da tutti gli stati aventi deportati a Flossenbürg, hanno portato la corona italiana due giovani studenti rhodensi Simone Vavassori e Carola Oldani.



Il messaggio del Sindaco era indirizzato al Console Generale d’Italia Sergio Maffettone, al professor Jörg Skriebeleit, direttore del Memoriale del campo di concentramento di Flossenbürg, alle altre autorità presenti, ai sopravvissuti (ormai pochissimi) e ai familiari di chi ha vissuto le atrocità della deportazione e del campo.



“Mi sorprende sempre – ha scritto Orlandi nella sua lettera, ricordando che qui in città si sono commemorati tutti i dissidenti politici antifascisti, le partigiane e i partigiani, gli internati militari italiani e tutti coloro che hanno contribuito in vario modo alla fine del regime – pensare ai rumori che caratterizzano la guerra e i campi di concentramento, come sono stati raccontati dai sopravvissuti: il frastuono delle bombe, il crollo degli edifici, gli ordini bruschi e risoluti, i latrati dei cani, i suoni delle pistole e dei fucili, le urla, i pianti e le suppliche. Adesso i campi sono luoghi dove regna il silenzio, un silenzio pregno di sofferenza che giunge fino a noi oggi: un contrasto tra rumore passato e silenzio attuale, che deve ricordarci il dovere che abbiamo nei confronti dei milioni di persone uccise in questi immensi cimiteri e di persone ritornate, ma comunque segnate per sempre dall’esperienza del campo di concentramento e di sterminio. Il dovere di ricordarli tutti. Siamo presenti con voi per dire: non vi abbiamo dimenticato. Non vi dimenticheremo mai”.



Nel suo messaggio il Sindaco di Rho ha aggiunto uno sguardo al futuro: “Altro dovere fondamentale è quello di trasmettere alle generazioni future la memoria del dolore, dei sacrifici, dei periodi oscuri e drammatici che sono stati attraversati e in cui non si deve assolutamente ricadere per garantire l’esistenza di Stati democratici e liberi. Stiamo attraversando un periodo pieno di insidie e pericoli, dove si incrementano i conflitti bellici, si riducono le libertà e i diritti delle persone e predominano l’odio, il pregiudizio, il razzismo, l’estremismo, il delirio e la volontà di potenza. Ognuno di noi può e deve fare la propria parte e contrastare l’indifferenza”.



Orlandi ha ringraziato “per il lavoro di studio, attuato per conoscere in modo sempre più approfondito questo terribile capitolo buio della nostra storia e per le attività di formazione rivolte alle scuole”.



Infine, si è rivolto ai familiari delle vittime del campo di Flossenbürg e di tutti gli altri campi di concentramento e sterminio: “A tutti rivolgo il mio più commosso abbraccio e l’impegno ad attivare iniziative, affinché queste immani sofferenze non vengano né dimenticate né sottovalutate. La Città di Rho continua a promuovere le iniziative rivolte alle scuole di ogni grado e per infondere i principi del diritto e dei diritti, della legalità, della democrazia e del senso di comunità basato sull’inclusione e sulla ricchezza della diversità”.



In linea con questo pensiero, il direttore Jörg Skriebeleit ha precisato che “il lager nazista di Flossenbürg non deve essere solo un luogo di memoria, ma un luogo in cui si deve costruire le rafforzare la democrazia”.

