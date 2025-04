Interventi chirurgici con tecnica mini-invasiva robotica: è record al San Gerardo

Da febbraio 2024 sono stati eseguiti 500 interventi oncologici e di alta complessità

(mi-lorenteggio.com) Monza, 28 aprile 2025 – Cinquecento 500 interventi chirurgici, prevalentemente oncologici

e di alta complessità, effettuati da febbraio 2024 a oggi: grazie a questi numeri la Fondazione

IRCCS San Gerardo dei Tintori è stata uno dei centri europei che ha fatto più interventi dal

momento dell’installazione della prima piattaforma robotica.

Grazie a questo risultato la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha inserito

l’ospedale San Gerardo tra i sette ospedali hub regionali per la formazione delle équipe

chirurgiche robotiche.

Gli interventi di chirurgia robotica al San Gerardo coinvolgono, per ora, quattro specialità di

chirurgia oncologica: Chirurgica Generale (colo-rettale, epato-biliare, pancreatica, gastro

esofagea ed endocrinologica), Ginecologica, Toracica e Urologica.

“La crescita tecnologica della nostra Fondazione con strumentazioni sempre più moderne e

all’avanguardia ha favorito l’arrivo di validi professionisti e l’ampliamento dell’offerta

sanitaria pubblica ai cittadini – dichiara Claudio Cogliati, presidente della Fondazione IRCCS

San Gerardo dei Tintori -. La tecnologia, associata all’expertise dello specialista, permette di

offrire una chance terapeutica importante a pazienti che fino a ieri potevano contare solo

su cure farmacologiche o su interventi eseguiti in momenti differenti”.

“Ridurre il trauma chirurgico operando in modo sempre più mirato e preciso è parte di una

cura ideale – sottolinea il dott. Andrea Gregori, Direttore della Struttura complessa di

Urologia e Coordinatore dell’attività di Chirurgia Robotica dell’ospedale -. La possibilità di

ridurre l’invasività della chirurgia, mantenendo una corretta radicalità oncologica, consente

di proseguire l’attività chirurgica per i pazienti con malattie tumorali in maggior sicurezza.

Poter asportare un tumore senza dover “aprire” l’addome o il torace riduce

significativamente i rischi di complicanze e di infezioni, comporta un minor sanguinamento

ed una consequenziale ridotta necessità di trasfusioni”.

L’intervento con il robot riduce al minimo gli effetti collaterali della chirurgia tradizionale a

parità di efficacia oncologica: meno dolore post-operatorio e rischio di infezioni, breve

degenza in ospedale e ripresa più rapida delle funzionalità fisiologiche. La chirurgia robotica

consente di eseguire interventi mini-invasivi complessi anche in pazienti critici per età o per

situazione clinica generale.

Questa chirurgia all’avanguardia permette una visione tridimensionale e ingrandita del

campo operatorio, consentendone un controllo completo: il chirurgo ha una visione analoga

a quella che si ottiene con la realtà virtuale, elimina il tremore fisiologico delle mani o

movimenti involontari, permette di fare dei movimenti rotatori superiori a quelli delle

capacità normali, come per esempio la rotazione a 360 gradi, consente di operare in modo

ambidestro e in spazi molto ristretti.

Redazione