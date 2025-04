lo Stradivari Golden Bell al Museo del Violino e sul web

(mi-lorenteggio.com) Cremona, 28 aprile 2025. La tutela di un patrimonio inizia con la sua conoscenza e si consolida nello scambio di informazioni e nella relazione tra persone. Le collezioni del Museo del Violino affiancano agli strumenti del Comune di Cremona quelli affidati da Soci e prestatori privati: il privilegio del possesso trova declinazione positiva nella scelta della condivisione.

Il violino Golden Bell, 1668, della collezione Alago Familienstiftung, è esposto a Cremona dal 2019: non solo testimonia il lavoro di un giovane Antonio Stradivari ma, affidato a valenti solisti, è protagonista di concerti e audizioni.

Grazie alla collaborazione tra la fondazione ALAGO e il Museo, l’accesso allo strumento è garantito anche per via digitale, attraverso la tecnologia blockchain sviluppata dalla azienda Vountain, che permette di permette di creare un registro digitale immutabile per ogni opera d’arte. Questo registro può includere informazioni dettagliate sulla provenienza, i precedenti proprietari, i concerti, le eventuali indagini scientifiche e gli interventi di restauro.

A garanzia dei dati un sistema di gestione delle risorse indipendente, a prova di falsificazione e decentralizzato, che include un database di proprietà del cliente, che protegge la provenienza completa, tutti i dati in tempo reale. Ciò crea fiducia decentralizzata, trasparenza, legittimità, efficienza. Dopo la sperimentazione iniziale, al Golden Bell potrebbero aggiungersi nuovi strumenti esposti a Cremona.

“Affinché il Museo – osserva Riccardo Angeloni, conservatore delle collezioni – diventi volano di sviluppo, assumono rilievo strategico i percorsi di innovazione e inclusione. Le blockchain coniugano entrambi i valori. Si configura così un Museo Aumentato, capace di condividere conoscenze ed esperienze anche attraverso i canali digitali, diventando organismo vivo, vibrante di luoghi e comunità, di dati e azioni. In fondo, il futuro è un presidio culturale e lo si può immaginare solo dialogando con il passato”.



PRESS RELEASE

The Golden Bell Stradivari at the Museo del Violino and on the web

Alago Familienstiftung, Museo and Vountain will contribute to a dedicated blockchain



The preservation of cultural heritage begins with its knowledge and is reinforced by the exchange of information and relationships between people. The Museo del Violino collections combine instruments of the City of Cremona and those entrusted by Partners and private lenders: the privilege of ownership finds a positive expression in the choice of sharing.

The Golden Bell violin, 1668, from the Alago Familienstiftung collection, has been on display in Cremona since 2019: besides testifying the work of a young Antonio Stradivari, it has been entrusted to talented soloists and is the protagonist of concerts and recitals.

Thanks to the collaboration between the ALAGO Foundation and the Museum, access to the instrument is also guaranteed digitally, through the blockchain technology developed by Vountain, which allows an immutable digital register to be kept for each work of art. This register can include detailed information on provenance, previous owners, concerts, any scientific investigations and restoration work.

An independent, forgery-proof and decentralised asset management system, including a client-owned database, secures the complete provenance, in real-time. This creates decentralised trust, transparency, legitimacy, and efficiency.

After the initial trial, further instruments on display in Cremona could join the Golden Bell.

‘For the Museum,’ observes Riccardo Angeloni, curator of the collections, ‘to become a driver of development, paths of innovation and inclusion are strategically important. Blockchain technology combines both qualities. The result is an Augmented Museum, which is able to share knowledge and experiences alsothrough digital channels, becoming a living, vibrant organism of places and communities, of data and actions. When it comes down to it, the future is a cultural asset and can only be imagined by dialoguing with the past’.