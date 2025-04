Maxi blackout in Spagna e Portogallo; un guasto ha colpito i sistemi di controllo del traffico aereo della Gran Bretagna

(mi-lorenteggio.com) Madrid, 28 aprile 2025 – Un maxi blackout è avvenuto poco dopo le 12, coinvolgendo migliaia di persone nei due Stati della penisola iberica, isole escluse, e ha lasciato per ore senza corrente e senza Internet migliaia di utenze in Spagna e Portogallo, ma il sistema sta tornando a funzionare in alcune aree della Spagna, secondo quanto riferisce la Rete elettrica spagnola. I blackout hanno interessato le comunicazioni, gli aeroporti e le reti di trasporto ad alta velocità sia in Spagna che in Portogallo, con blocco dei treni e aerei fermi. Sono stati colpiti anche semafori e centri commerciali. A Madrid, il servizio della metropolitana è stato interrotto e anche la rete Cercanías della capitale spagnola è stata messa fuori servizio. Panico in metropolitana a Madrid e Barcellona e decine di interventi dei pompieri per le persone rimaste intrappolate negli ascensori. Le autorità spagnole hanno raccomandato ai cittadini di restare a casa. Il blackout ha colpito anche la zona della Francia vicino al confine spagnolo, ma i disagi nell’area sono durati solo pochi minuti. L’Agenzia Ue per la sicurezza informatica: guasto, non attacco.

Un guasto ha colpito i sistemi di controllo del traffico aereo della Gran Bretagna, causando il ritardo di centinaia di voli. Le autorità hanno fatto sapere di aver “applicato restrizioni al flusso di traffico per mantenere la sicurezza”. I servizi nazionali del traffico aereo del Regno unito hanno poi comunicato di aver identificato e risolto i problemi tecnici ma disagi e ritardi persistono. Si calcola che nel corso della giornata in Gran Bretagna dovessero viaggiare oltre un milione di persone e negli aeroporti dovessero decollare o atterrare oltre 6mila voli.