Monza. Una panchina bianca in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro

(MI-LORENTEGGIO.COM) Monza, 28 aprile 2025 – Lunedì 28 aprile, in occasione della Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, l’Amministrazione Comunale di Monza ha posato una Panchina Bianca, in memoria di tutte le vittime degli incidenti avvenuti nei luoghi di lavoro.

Il luogo prescelto per l’installazione è Piazza Garibaldi – nel cuore della città – di fronte all’ingresso del Tribunale, simbolo per eccellenza della Giustizia.

L’iniziativa ha preso le mosse a seguito di una mozione approvata all’unanimità dal Consiglio Comunale di Monza alla fine del 2024.

Hanno preso parte alla breve cerimonia di scopertura della panchina, oltre ai rappresentanti della Giunta e del Consiglio Comunale, anche le Organizzazioni Sindacali e i vertici di ANMIL – Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi del Lavoro.