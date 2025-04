RAMELLI E PEDENOVI, FDI MILANO: “RICORDARE SIGNIFICA DIFENDERE LA LIBERTÀ E COSTRUIRE IL FUTURO”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 aprile – A cinquant’anni dall’assassinio di Sergio Ramelli, questa non è solo una ricorrenza: è una data storica.

“Sergio era uno studente. Un ragazzo con delle idee, ucciso per averle espresse. Il suo volto, la sua storia, non possono restare patrimonio di una sola parte politica. Sergio è – e deve essere – ricordato come un figlio d’Italia, vittima della violenza cieca che ha colpito il nostro Paese in anni bui.

Oggi, più che mai, vogliamo che il suo nome parli a tutti. Perché la democrazia si misura anche nel rispetto del ricordo, nella condanna ferma dell’odio, e nella capacità di trasformare il dolore in consapevolezza.

Ricordare Sergio significa difendere la libertà di pensiero, il diritto di esistere e di esprimersi. Senza paura. Senza vendette. Con coraggio.”

Lo dichiara Simone Orlandi, Coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Milano Città.

Anche Enrico Pedenovi sarà ricordato domani: “Il 29 aprile 1976, Milano fu segnata dal vile attentato che strappò alla vita Enrico Pedenovi, avvocato e consigliere provinciale del Movimento Sociale Italiano. La sua uccisione, nel pieno degli anni di piombo, rappresenta una ferita profonda nella storia della nostra città e del nostro Paese, un monito contro ogni forma di odio politico.

Ricordare Enrico Pedenovi significa onorare il coraggio di chi ha scelto l’impegno civile senza mai cedere alla paura. La sua dedizione, il suo amore per la comunità e la sua coerenza morale restano un esempio per tutti noi, soprattutto oggi, in un tempo che chiede a gran voce rispetto, dialogo e responsabilità.

Il nostro pensiero va alla famiglia e a tutti coloro che ancora oggi portano nel cuore il suo ricordo. Che il sacrificio di Enrico sia un faro per le nuove generazioni, affinché la memoria diventi forza viva contro ogni violenza e per la costruzione di un futuro più giusto e umano.”

Così Deborah Dell’Acqua, Vice Coordinatore di Fratelli d’Italia Milano Città.

Fratelli d’Italia Milano parteciperà alla commemorazione ufficiale con la deposizione di una corona di fiori, domani 29 aprile: alle ore 15:15 in via Paladini per Sergio Ramelli e a seguire in viale Lombardia 66 per Enrico Pedenovi.

Redazione