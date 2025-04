Rozzano. Gruppi di cammino, il benessere inizia con un passo

Sono sempre attivi i Gruppi di cammino organizzati dal Comune in collaborazione con ATS, le Associazioni di Promozione Sociale del territorio e il Centro Donna. Per partecipare non servono requisiti particolari: bastano scarpe comode, voglia di camminare e di condividere un’ora in compagnia, passo dopo passo.

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 28 aprile 2025 – Ritrovarsi, muoversi, stare bene. Sono gli obiettivi dei Gruppi di cammino organizzati dal Comune in collaborazione con ATS, le Associazioni di Promozione Sociale del territorio (APS) e il Centro Donna. Un’iniziativa consolidata nel tempo sotto l’egida di Regione Lombardia proprio con lo scopo di aumentare il livello di attività fisica nella popolazione e contrastare la sedentarietà, favorendo la socializzazione e il protagonismo sociale.

Questa è la stagione ideale per camminare in gruppo. Le giornate si allungano, il clima è mite ed è il momento perfetto per riscoprire il piacere del movimento all’aria aperta.

Camminare insieme fa bene al corpo e allo spirito. I Gruppi di cammino rappresentano un’occasione preziosa per restare in forma in modo semplice e piacevole, favorendo allo stesso tempo la socializzazione e il senso di comunità. Incontri regolari, percorsi sicuri e accompagnatori esperti fanno di questa attività un vero e proprio appuntamento fisso per chi desidera prendersi cura della propria salute con costanza e in buona compagnia. L’attività è molto apprezzata sul territorio e negli ultimi anni ha coinvolto sempre più cittadini.

Gli appuntamenti settimanali sono il martedì e il venerdì, dalle ore 9 alle ore 10 con ritrovo di fronte al Circolo APS Sandro Pertini in via Matteotti 37. Il lunedì e il mercoledì, dalle ore 10 alle ore 11 con ritrovo presso la sede del Circolo APS Sempreverdi in via Monte Bianco 25. Il mercoledì, dalle ore 10 alle ore 11 il ritrovo è in piazza Foglia mentre il giovedì, dalle ore 9 alle ore 10 ci si ritrova davanti al Comune in piazza Foglia per il gruppo organizzato dal Centro Donna.

La partecipazione ai gruppi di cammino è gratuita e aperta a tutte le età, previa compilazione di una liberatoria che viene fornita dai referenti di ogni gruppo.

Le uscite si svolgono nel rispetto delle condizioni metereologiche e stagionali. Per partecipare non è richiesto alcun requisito particolare.

Un’iniziativa che continua a promuovere stili di vita sani, inclusione sociale e benessere per la comunità.

