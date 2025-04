Un mandala di sabbia creato da monaci tibetani al Tourist Infopoint

(mi-lorenteggio.com) Rho, 28 aprile 2025. Dal 6 al 10 maggio 2025 arrivano a Rho alcuni monaci tibetani, questa volta provenienti dal monastero di Drepung Gomang, per la realizzazione di un nuovo mandala al Tourist Infopoint in piazza San Vittore. Iniziativa organizzata dal vicesindaco Maria Rita Vergani, con l’Ufficio Cerimoniale coordinato da Paola Cupetti.

Il Mandala rappresenta una delle più alte espressioni spirituali, oltre che artistiche, della tradizione buddhista ed è il risultato di un lungo e meticoloso lavoro, che può durare giorni, da parte di monaci specializzati e autorizzati nello svolgimento di tale pratica. La realizzazione del Mandala culmina con la sua dissoluzione, a ricordarci l’impermanenza di ogni cosa.

Il monastero di Drepung Gomang è situato nel Sud dell’India. Di questo grande monastero fa parte la sezione del Washul Mentsen, gruppo di appartenenza del venerando Thamthog Rinpoche, guida spirituale del Ghe Pel Ling, Istituto Studi di Buddhismo Tibetano di Milano, che coordina l’iniziativa. Da qui proviene il gruppo di monaci che girerà nel nostro Paese per diffondere un importante messaggio di compassione e amore universale attraverso la realizzazione di affascinanti mandala di sabbia colorata, la recitazione preghiere e la celebrazione di Puja, cerimonie rituali.

Nel 2016 Il Consiglio comunale ha conferito la cittadinanza onoraria di Rho a Sua Santità XIV Dalai Lama quale principale autorità religiosa del popolo tibetano e attraverso il coordinamento di Ghe Pel Ling è già stato realizzato il Mandala dai Monaci del Namgyal, il Monastero di Sua Santità il Dalai Lama a Dharamsala, nell’atrio del palazzo comunale dal 14 al 17 ottobre 2016 ed eccezionalmente il Mandala è stato riportato nel Palazzo comunale, dopo la Conferenza Pubblica di Sua Santità il XIV Dalai Lama avvenuta a Rho Fiera, e lì è perennemente esposto nella bellezza dei suoi colori accesi al culmine della scala nobile del palazzo.



Durante le giornate di realizzazione del Mandala, venerdì 9 maggio alle ore 21.00 è previsto alla Sala Convegni del Tourist Infopoint alle ore 21 un incontro con il monaco buddhista venerabile Othok Rinpoche sul tema della “Pace interiore ed Etica Universale”, ovvero su come la mente possa essere addestrata a una maggiore calma e armonia, per affrontare gli avvenimenti con equilibrio e serenità e favorire un processo di sviluppo di qualità positive come pazienza, compassione e maggiore comprensione tra le persone, e di conseguenza modificare la visione della realtà esterna, con un approccio responsabile rivolto alla pace. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Istituto Studi di Buddhismo Tibetano Ghe Pel Ling di Milano di cui Othok Rinpoche è maestro residente.

Il venerabile Othok Rinpoche è nato in Tibet, nella contea di Lithang. Nel 1986 è fuggito in India, lasciando il Tibet invaso dai cinesi e nel 1987 è stato riconosciuto da Sua Santità il Dalai Lama come reincarnazione del maestro Othok Punstang Lobsang Dhamchoe Rinpoche. Ha condotto un lungo percorso di studi monastici buddhisti fino ad ottenere, nel 2008, l’alto titolo di Ghesce Lharampa. Attualmente vive nel monastero di Drepung in India e all’Istituto Ghe Pel Ling di Milano.



Sabato 10 maggio, alle ore 16.00, il Mandala appena terminato verrà dissolto e la sabbia colorata verrà distribuita ai presenti in piazza San Vittore in piccoli sacchetti.



