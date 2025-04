AGRICOLTURA E AMBIENTE, ASSESSORI BEDUSCHI E MAIONE: PIÙ STRUMENTI CONTRO I RISCHI CLIMATICI

(mi-lorenteggio.com) Brescia, 29 aprile 2025 – Gli assessori regionali Alessandro Beduschi (Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste) e Giorgio Maione (Ambiente e Clima) hanno partecipato, oggi a Brescia, all’assemblea di Condifesa Lombardia Nord-Est, il consorzio che si occupa di offrire assistenza tecnica e organizzativa per migliorare la difesa delle produzioni agricole, a partire dal settore delle assicurazioni.

“Regione Lombardia – ha dichiarato l’assessore Beduschi – ha sempre creduto nella gestione del rischio come strumento fondamentale per dare stabilità alle imprese agricole. Dal 2008 sosteniamo con risorse proprie il settore delle assicurazioni agevolate, destinando ogni anno circa 900.000 euro per abbattere il costo delle polizze, oltre ai fondi nazionali. Questo impegno ha permesso di coprire fino al 65% del costo delle assicurazioni, alleggerendo il peso sui bilanci aziendali e incentivando una cultura della prevenzione”. “Oggi – ha proseguito Beduschi – al cambiamento climatico, che che espone sempre più spesso alle avversità le produzioni orticole, si aggiungono le epizozie che colposcono il mondo zootecnico. Gli strumenti assicirati sono quindi un fattore decisivo per la competitività dell’agricoltura e nostro compito è sia quello di diffonderne la cultura sia quello di agevolare l’aumento della consapevolezza su questi strumenti”.

“L’agricoltura – ha aggiunto Giorgio Maione, assessore regionale all’Ambiente e Clima – è un fattore cruciale per la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici sul nostro territorio. Siamo al fianco delle aziende agricole per garantire sempre più strumenti di difesa”. “La strategia regionale – ha aggiunto – mette al centro la tutela di ambiente ed economia anche nel settore primario e il confronto con le associazioni di categoria e le realtà del territorio è fondamentale. Abbiamo l’obiettivo di sburocratizzare e rendere più attuale la normativa per garantire rapidità di intervento e potenziare gli strumenti di prevenzione”.

Nel corso dell’assemblea sono stati approfonditi anche altri strumenti di gestione del rischio promossi da Regione Lombardia, come il sostegno ai fondi mutualistici IST (Income Stabilization Tool), a cui sono stati destinati circa 350.000 euro per supportare le filiere del latte e del riso.

A questi si affianca la gestione degli interventi compensativi previsti dal Fondo di Solidarietà Nazionale: solo per gli eventi calamitosi del 2023 sono stati accertati danni alle strutture agricole per cui la Regione ha previsto uno stanziamento di circa 9 milioni di euro per il risarcimento alle aziende agricole che avevano subito danni da calamità alle strutture.

Dal 2023, inoltre, è operativo il Fondo AgriCat, destinato agli indennizzi per i danni catastrofali come alluvioni, gelate e siccità: Regione Lombardia sta lavorando per migliorare il monitoraggio dei dati territoriali e rafforzare l’efficacia degli interventi a tutela delle aziende.

“Di fronte a un cambiamento climatico che rende sempre più frequenti eventi estremi – hanno concluso Beduschi e Maione – la gestione del rischio rappresenta una scelta strategica per il futuro dell’agricoltura lombarda: vogliamo garantire alle nostre imprese strumenti sempre più efficaci per tutelare il loro lavoro e la sicurezza alimentare del nostro territorio”.