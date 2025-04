Campionati europei di taekwondo, Buccinasco sul podio

Trionfo azzurro ai campionati europei di taekwondo appena conclusi a Sarajevo. Con la delegazione azzurra, protagonisti i giovani atleti dell’associazione sportiva di Buccinasco, guidata da Orlando Saccomanno, direttore tecnico della Nazionale italiana, con tre medaglie d’oro

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 29 aprile 2025 – L’Italia e Buccinasco tra i protagonisti del Campionato europeo 2025 di taekwon-do che si è svolto a Sarajevo dal 23 al 27 aprile.

Ottimi i risultati della “nostra” Dojang Rising Hwranag, guidata da Orlando Saccomanno, direttore tecnico della Nazionale italiana.

Le giornate di gara sono state intense ed emozionanti, gli atleti e le atlete hanno dimostrato preparazione tecnica, determinazione e un forte spirito di squadra, ottenendo risultati eccezionali, frutto della sinergia tra atleti, maestri e famiglie.

La squadra italiana torna con un medagliere di 4 ori, 2 argenti e 10 bronzi. Tra i campioni, anche atlete e atleti dell’associazione sportiva di Buccinasco che a giugno parteciperà alla seconda edizione della Festa dello Sport e lì sarà premiata anche dall’Amministrazione comunale.

Sono campioni europei Kristel Borracino (junior – forme ind femm II-III dan) e Alessio Napoli (pre-junior – sparring ind masch -50 kg). Medaglia d’oro anche per Cristian Marin e Andrea Pecchia (junior – forme a squadre maschile, insieme a Mattias Caboni, Nicola Dessi, Filippo Mascia, Gabriele Angelo Olla).

Medaglia di bronzo ad Alessandro Matranga (pre junior – forme ind masch II-III dan). E altre due medaglie di bronzo per Alessio Napoli e Alessandro Matranga (pre junior – sparring a squadre maschile) e, con Antony Taliente, per forme a squadre.

