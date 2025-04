Cesano Boscone. “Cesano Smart”: il sindaco incarica il consigliere Carizzoni

Ieri Gianni Carizzoni ha firmato l’accettazione delle deleghe consiliari per l’implementazione della trasformazione digitale

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone (29 aprile 2025) – Sviluppo tecnologico e introduzione dell’intelligenza artificiale; aggiornamento e implementazione del sito web comunale; standardizzazione della documentazione del Comune: sono le deleghe consiliari che ieri il sindaco Marco Pozza ha attribuito a Gianni Carizzoni, per due anni.

«Sono profondamente grato – dichiara il consigliere Gianni Carizzoni – per la fiducia che il sindaco Marco Pozza ha riposto nella mia persona e accolgo con grande senso di responsabilità questo importante incarico. Assicuro fin da ora il mio massimo impegno per lavorare al meglio, in stretta collaborazione con il sindaco, la Giunta e tutti gli uffici comunali, al servizio dei cittadini e per il progresso della nostra comunità».

Il sindaco Pozza ha deciso di delegare al consigliere Carizzoni alcune sue funzioni (che non costituiscono attività di governo, come previsto dall’articolo 48 dello Statuto comunale) con l’obiettivo di garantire una maggiore efficacia dell’azione amministrativa nell’ambito della trasformazione digitale.

Infatti, i nuovi servizi online, resi possibili dall’arrivo della fibra ottica, richiedono di mettere a sistema l’innovazione tecnologica per poter rendere Cesano Boscone sempre più “smart”.