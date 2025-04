CONSIGLIO COMUNALE. BILANCIO. IL COMUNE DI MILANO RIDUCE LA TASSA RIFIUTI, APPROVATO IL RENDICONTO

(MI-LORENTEGGIO.COM) Milano, 29 aprile 2025 – Il Comune di Milano riduce la tassa rifiuti. La diminuzione dei versamenti Tari previsti quest’anno per le famiglie e per le imprese cittadine è stata approvata oggi dal Consiglio comunale.

In base alla delibera presentata all’Aula la tassa comunale sui rifiuti nel 2025 costerà in media ai milanesi un decimo in meno dell’anno scorso. La diminuzione si aggiunge ad altre graduali riduzioni applicate negli ultimi tre anni, giungendo a un taglio complessivo del tributo pari al 13,5% rispetto al 2021.

Con il nuovo piano tariffario, che tiene conto delle efficienze, dell’organizzazione e degli investimenti per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, si andrà ad esempio da un versamento di 100 euro per una persona sola che abita in un appartamento di 40 metri quadri ad un tributo di 290 euro per una famiglia di quattro persone in una casa di 90 metri quadri.

Sarà inoltre alleggerita (con un ulteriore -25% sulla parte variabile della tariffa) la Tari dovuta da studenti e giovani lavoratori: lo sconto, introdotto nel 2024, quest’anno sarà applicato ad oltre 20mila alloggi abitati in città da under 30.

Con il provvedimento prosegue anche la graduale riduzione del tributo per le imprese, che quest’anno pagheranno una Tari più leggera del 3% rispetto al 2021.

Per le attività produttive, però, a tale flessione media della Tari Palazzo Marino aggiunge due nuove agevolazioni, con il taglio del 15% della parte variabile della tariffa per due categorie di utenze non domestiche.

La prima è quella dei negozi di vicinato impegnati nella riduzione dell’uso degli imballaggi, in particolare della plastica: lo sconto sarà applicato a chi promuove la vendita di prodotti sfusi o alla spina e l’uso di contenitori riutilizzabili o di sistemi di vuoto a rendere, riducendo quelli “usa e getta”.

La seconda agevolazione riguarda le cosiddette “librerie di prossimità”, che si occupano di commercio di libri nuovi o di seconda mano offrendo un assortimento vario di titoli, inclusi gli editori indipendenti.

Si tratta della prima misura di sostegno economico che l’Amministrazione attiva per queste piccole e micro imprese, oggi in difficoltà, a circa un mese dalla nascita dello specifico Albo comunale, istituito da Palazzo Marino per riconoscere il loro valore culturale, sociale e aggregativo.

APPROVATO IL RENDICONTO

Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta odierna il Rendiconto 2024 dell’ente.

Il Bilancio dello scorso anno chiude con un risultato di amministrazione di parte corrente di 248 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto al consuntivo 2023, che ha registrato un avanzo di 185 milioni.

Il risultato d’esercizio è frutto di minori spese correnti rispetto alle previsioni assestate per 95 milioni e di maggiori entrate per 155 milioni di euro. La differenza positiva di introiti accertata a fine anno conferma il buon andamento delle entrate proprie del Comune di Milano, mentre la voce dei trasferimenti si riduce di 121,7 milioni rispetto alle previsioni.

Il dato tendenziale positivo si evidenzia anche nell’utilizzo delle poste straordinarie a finanziamento della spesa corrente. I dividendi straordinari utilizzati nel 2024 sono stati pari a 21,9 milioni, contro i 46,4 dell’anno precedente, mentre l’avanzo di amministrazione impiegato per sostenere la spesa nel 2024 ammonta a 102,8 milioni, a fronte dei 221 applicati nel 2023.

Tra le voci di spesa corrente, si conferma anche a consuntivo il ruolo principale del trasporto pubblico e della mobilità, che assorbe circa un terzo del bilancio del Comune con 1,15 miliardi di euro, seguito dalle Politiche sociali e per la famiglia con 420 milioni.

Riguardo agli investimenti, nel 2024 sono stati presi impegni di spesa in conto capitale per quasi 1,3 miliardi di euro, un valore che rappresenta il triplo degli investimenti in opere sostenuti dall’Amministrazione comunale dieci anni fa. Anche nella spesa in conto capitale, la voce prevalente riguarda la mobilità, finanziata con 970 milioni di euro.

Quanto al debito, il Comune di Milano chiude il 2024 con uno stock di 3,356 miliardi, inferiore di oltre 300 milioni rispetto a quello di inizio mandato (3,683 miliardi), con la proiezione di ridurlo di altri 250 milioni entro fine mandato.